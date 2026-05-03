自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚國共合作史綱

回顧歷史，中國國民黨與中國共產黨有三次合作的經歷。

第一次國共合作是在一九二四年開始，即所謂「聯俄容共」。背景應推到孫文結合南方的粵系、桂系、滇系軍閥，以廣州政府對抗袁世凱死後的皖系、直系、奉系…等北洋軍閥紛爭割據，輪番掌控的北京政府。但孫文遭南方軍閥的排擠，雄心勃勃的他最後結合頻頻示好的蘇俄共產勢力，建立黨軍（黃埔軍校），接受中共黨員加入國民黨，此「聯俄容共」旨在打倒軍閥。

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但孫文死後，國民黨內部對於聯俄容共開始意見分歧。先有「西山會議派」的出走，繼而蔣介石北伐軍事行動來到南京後，旋即反抗業已遷到武漢，仍在容共的汪精衛的黨中央，造成一九二七年的「寧漢分裂」。寧漢分裂的同時，蔣介石發動四一二事件「清黨」，大量捕殺中共黨員！

蔣介石繼而聯合他系軍閥，於一九二八年號稱「統一」。開始進入由國民黨一黨專政及個人獨裁的訓政時期。但是蔣召開「國軍編遣會議」，卻只裁別系的軍，不裁蔣系的軍，爆發一九三〇年「倒蔣」運動的中原大戰。

中原大戰甫結束，因第一次國共合作而逐漸坐大的中共，已於江西成立蘇維埃政權，蔣介石旋即展開對江西蘇區共軍的圍剿，歷時五年時間，（即國民黨所謂「五次剿匪」），把共軍打退到延安（此歷程即中共吹噓的「兩萬五千里長征」）。

一九三〇年代開始，日本侵華日亟：一九三一年有九一八瀋陽事變；一九三二年有一二八淞滬之役，並扶持滿洲國；一九三三年初，日軍進入華北，逼使蔣介石的國民政府訂下「塘沽協定」，將華北勢力讓渡給日本。因為此時蔣介石採「先安內後攘外」的策略，準備先對付在延安的中共勢力。

於是中共運用了當時中國民眾的抗日情緒，聯合不甘被稱為「不抵抗將軍」的張學良，於一九三六年底發動「西安事變」，綁架蔣介石，逼使蔣停止「剿共」，一致對日抗戰，開始第二次的國共合作。

對日抗戰期間，中共軍隊編入國軍，但毛澤東採「三分抗日七分壯大」策略，藉由抗戰而發展勢力。也難怪毛澤東後來說，感謝日本侵華，讓他們有壯大發展的機會。

由於有前兩次的國共合作，中共藉國民黨壯大，在二戰後內戰再起，國民黨最後於一九四九年被趕出中國大陸，逃退來台。

來台的兩蔣痛定思痛，堅決反共。蔣經國說：「我將近五十年來之政治生活，深切認識共產黨乃是邪惡魔鬼，殺人兇手，所有威脅、利誘、欺騙、分化之伎倆，無所不用其極。」

馬英九之後的國民黨開始背棄兩蔣反共路線，採親共政策。國民黨失去中央執政權之後，逐漸形成國共第三次合作，目的是要「聯共制台」。這屆立法院開議至今，藍委毀憲亂政，要癱瘓台灣的財政、削弱台灣國防，幾乎在執行中共統戰台灣的政策，成為中共侵台協力者。

前兩次國共合作，讓中共壯大，最後導致國民黨敗逃來台。這次國民黨竟然還要搞第三次國共合作，這次國民黨躲在中共側翼，要毀亂收容他們的台灣。儘管這次他們為了軍購版本，表面鬧內訌，但是在「中國」的名號下，兩個中國黨反對台灣成為主權國家，則是合作無間。

前兩次國共合作，讓中共壯大，驅逐國民黨。這次國共合作，恐怕終將不只消滅國民黨，也要葬送台灣！

（作者是台北教育大學榮譽教授）

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