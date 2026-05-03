自由廣場》虛實掩護的突圍 賴總統的外交「奇襲」

◎ 蕭錫惠

這次賴總統成功訪問史瓦帝尼的行動，是台灣外交史上極具戲劇張力的一幕。從四月廿二日因外部壓力受阻，到昨晚總統在臉書驚喜現身，這不僅是一場友邦訪問，更是一場結合情報掩護、壓力測試與意志較量的外交實戰！

虛實掩護，是此次行動的核心戰術。當北京透過塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等國取消飛航許可，試圖封鎖總統專機時，國安團隊迅速啟動替代方案。一方面，由外長林佳龍以特使身分高調出席典禮並發表錄影致詞，營造台灣已調整安排的外部印象；另一方面，真正的總統行程則在低調運作中尋找突破口。

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這場行動同時也是一場壓力測試。史瓦帝尼在承受政經壓力情況下，仍維持既定外交安排，顯示決策並未完全屈從外部力量。總統最終能順利抵達，說明台灣與非洲唯一邦交國之間的關係，並非僅止於經援，而是建立在一定程度的政治互信之上。

更關鍵的是，北京此次操作觸及飛航權政治化的問題。依據國際民航組織所代表的國際民航秩序，領空管理應以飛航安全與中立性為優先，而非地緣政治工具。一旦領空被用於阻斷特定對象的移動，將侵蝕全球航空秩序。此次透過第三方領空施壓，實際上是在測試這條界線，也暴露其將區域影響力轉化為制度性壓制的戰略意圖。

從結果來看，這場測試並未成功。賴清德最終抵達史瓦帝尼，等同於否定了「空中封鎖可行性」的戰略假設。更值得注意的是，過度施壓反而提高國際社會對此類手段的敏感度，使台灣處境獲得更多理解與關注。對北京而言，這不僅是一次戰術失手，更是一種典型的戰略誤判：當壓力超過臨界點，威嚇將轉化為反效果。

賴清德在抵達後強調「走向世界是台灣人民的權利」，點出事件的本質。這不只是一次外交訪問，而是一場關於行動自由與國際存在的實質抗衡。當對手試圖限制我方移動空間，台灣則以更靈活的方式重新定義行動路徑。

這場「戲中戲」，台灣不只贏了面子，更贏了規則的詮釋權。當封鎖逐漸失效，壓制將不再是單向力量，而會轉化為風險與成本。

真正的轉折不在這一次抵達，而在於未來：當阻擋變得困難，世界將重新評估台灣的存在方式；當壓制無法奏效，對手也將被迫調整策略。

台灣人民的意志不容低估。在野政黨若仍將國家安全視為內部攻防工具，而非共同底線，終將在現實壓力中失去說服力。

（作者為自由撰稿人）

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