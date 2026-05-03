自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》虛實掩護的突圍 賴總統的外交「奇襲」

2026/05/03 05:30

◎ 蕭錫惠

這次賴總統成功訪問史瓦帝尼的行動，是台灣外交史上極具戲劇張力的一幕。從四月廿二日因外部壓力受阻，到昨晚總統在臉書驚喜現身，這不僅是一場友邦訪問，更是一場結合情報掩護、壓力測試與意志較量的外交實戰！

虛實掩護，是此次行動的核心戰術。當北京透過塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等國取消飛航許可，試圖封鎖總統專機時，國安團隊迅速啟動替代方案。一方面，由外長林佳龍以特使身分高調出席典禮並發表錄影致詞，營造台灣已調整安排的外部印象；另一方面，真正的總統行程則在低調運作中尋找突破口。

這場行動同時也是一場壓力測試。史瓦帝尼在承受政經壓力情況下，仍維持既定外交安排，顯示決策並未完全屈從外部力量。總統最終能順利抵達，說明台灣與非洲唯一邦交國之間的關係，並非僅止於經援，而是建立在一定程度的政治互信之上。

更關鍵的是，北京此次操作觸及飛航權政治化的問題。依據國際民航組織所代表的國際民航秩序，領空管理應以飛航安全與中立性為優先，而非地緣政治工具。一旦領空被用於阻斷特定對象的移動，將侵蝕全球航空秩序。此次透過第三方領空施壓，實際上是在測試這條界線，也暴露其將區域影響力轉化為制度性壓制的戰略意圖。

從結果來看，這場測試並未成功。賴清德最終抵達史瓦帝尼，等同於否定了「空中封鎖可行性」的戰略假設。更值得注意的是，過度施壓反而提高國際社會對此類手段的敏感度，使台灣處境獲得更多理解與關注。對北京而言，這不僅是一次戰術失手，更是一種典型的戰略誤判：當壓力超過臨界點，威嚇將轉化為反效果。

賴清德在抵達後強調「走向世界是台灣人民的權利」，點出事件的本質。這不只是一次外交訪問，而是一場關於行動自由與國際存在的實質抗衡。當對手試圖限制我方移動空間，台灣則以更靈活的方式重新定義行動路徑。

這場「戲中戲」，台灣不只贏了面子，更贏了規則的詮釋權。當封鎖逐漸失效，壓制將不再是單向力量，而會轉化為風險與成本。

真正的轉折不在這一次抵達，而在於未來：當阻擋變得困難，世界將重新評估台灣的存在方式；當壓制無法奏效，對手也將被迫調整策略。

台灣人民的意志不容低估。在野政黨若仍將國家安全視為內部攻防工具，而非共同底線，終將在現實壓力中失去說服力。

（作者為自由撰稿人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書