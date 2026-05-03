自由共和國》吳樹民／35萬人失智！包括照護者超過百萬／成立「跨部會失智防治會議」 早篩早治刻不容緩

根據國衛院調查，台灣六十五歲以上失智症患者約卅五萬人，盛行率為七．九九％。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

吳樹民醫師／財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長、總統府資政

醫師提醒留意失智症早期警訊，不要再當成只是老了！（資料照，奇美醫院提供）

台灣已於二〇二五年邁入超高齡社會，六十五歲以上人口佔比超過廿％。面對高齡化快速推進，失智症不再只是個別家庭的不幸，而是攸關全民健康、長照體系與健保永續的國家級挑戰。

因此，台灣已到了必須將失智症「早篩、早診、早治」列為本屆政府健康政策優先要務的關鍵時刻，應由總統主導成立跨部會「失智症防治小組」，統籌資源、排除障礙，正面迎戰這場迫在眉睫的公共衛生危機！

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健保財務與家庭照護負擔將陷入無底的黑洞

根據國衛院全國社區失智症流行病學調查，台灣六十五歲以上失智症患者約卅五萬人，盛行率為七．九九％；到了二〇四一年，患者人數將倍增至近六十八萬人，盛行率上升至九．九五％。這不僅是人口結構變遷下的自然結果，更代表台灣未來將承擔日益沉重的醫療與照護負荷。

失智症的代價，從來不只是醫療支出，還包括家庭照護壓力、照顧者長期身心耗損！照顧者所損失的勞動力，以及患者逐步喪失自立生活能力將帶來龐大社會成本。即便如此，若從可量化的負擔來看，相關支出已經十分驚人。國衛院調查中，失智症患者年均醫療支出達五十三．三萬元，約為無失智症者的一．六七倍；亦有研究推估，全國每年失智照護成本高達三四五七億元，單一患者的終身顯性照護成本更高達一三九二萬元。

值得警惕的是，這些龐大支出幾乎都集中在中重度、已失能後的照護階段，現行政策卻對早期的篩檢與診斷付之闕如！都偏重「發病後補破網」，對於疾病前段的早期篩檢、精準診斷與及早介入投入不足！若繼續沿用這樣的模式，最終只會讓健保財務與家庭照護負擔持續滑向結構失衡的黑洞。

實證研究已證實早篩早治的重要性

近年的國際研究已明確顯示，失智症防治的真正關鍵，在於能否於病程早期辨識高風險個案、及早診斷、及早介入。二〇二五年六月發表於《JAMA》的一項大型國際研究，橫跨十三國、廿一個世代、追蹤六五一四人長達十年，指出「Tau蛋白在腦神經中的纏結」是失智症病程惡化的核心關鍵。另有二〇二五年八月發表於《Alzheimer’s & Dementia》的真實世界研究顯示，透過Tau PET影像診斷重新評估患者後，約五分之一個案被重新診斷，顯示此類工具對精準診斷具有高度價值。

從國衛院調查也發現，我國近六十五％的失智症患者仍處於「極輕度」與「輕度」階段。這代表，政府其實仍握有相當重要的政策介入窗口。那些不易察覺、看似只是記憶力變差或反應變慢的早期患者，很可能就在你我身邊。若能及早辨識、及早治療，失智症將不必然等同於快速惡化、失能與長期依賴；它更可能被重新定義為一種可早期偵測、可管理、可治療的慢性疾病，進而降低對病人、家屬、照護者以及整體醫療體系的衝擊。

欠缺的是關鍵時刻布建資源的政治承諾！

值得注意的是，台灣其實已具備推動失智症早篩、早診、早治的完整基礎與執行能力。在早篩端，國健署已推動六十五歲以上長者每年一次內在能力檢測，建立社區前哨發現與轉介機制；在早診端，全國已布建社區整體照顧服務體系、失智共同照護中心與失智社區服務據點，診斷技術方面，除了有p-tau217血液篩檢工具，亦有精準Tau PET診斷能力，包括顯影劑及輕量化掃描設備，也已有相當成熟的發展；在早治端，失智症已納入健保整合照護架構，並依疾病嚴重度提供藥品給付、家庭諮詢與跨專業團隊服務，治療技術方面，台灣也已脫離傳統症狀控制，除了二〇二五年已有兩款單株抗體新藥上市，國內相關研發亦蓬勃發展。顯示我國欠缺的已不是能力本身，而是將既有醫療、社區、照護與支付制度整合為國家級行動方案的政治決心。

因此，現在需要的是將這些條件整合為可執行的國家行動方案。具體而言，首先一至二年內推動先導研究，精算「整體健康效益與經濟評估」，辨識高風險族群，建立「精準早篩模式」；再於二至三年內，結合現有失智照護網絡與區域中心，逐步啟動失智早篩計畫。同時，也應全面盤點目前正在申請失智症診斷與治療產品的國內外技術，加速審查、輔導與上市進程，讓篩檢與介入工具能真正普惠大眾。

三項國家層級行動，刻不容緩

面對如此迫切的挑戰，我們呼籲政府以國家層級提出明確承諾，推動以下三項行動：

第一，在「健康台灣」的整體框架下，提出「二〇二八年失智症早篩」國家承諾，並以三年為期，建構全民失智早篩所需的能力與制度基礎。

第二，以此承諾為核心，進一步推動衛生體系轉型，包括導入智慧科技、整合本土生醫產業量能、建立國家級數據平台，並調整健保給付思維，從現行偏重「論次給付」，逐步走向重視「延緩失智進程與創造健康價值」的制度設計。

第三，成立跨部會失智症防治小組，由總統府或行政院統籌，整合衛福部在內的多部會量能，加速協調以移除法規、預算與執行面的政策障礙。

從發病後照護，走向精準早篩預防

唯有提升到國家戰略層級，失智症防治才可能真正成功，緩解照護者壓力。因此呼籲，以國家級的政策高度推動「全民失智早篩」政策，將重心從「發病後照護」走向「精準早篩預防」；從三段五級中的「失能照護」轉移到「早期發現、早期介入」，才能真正能減輕家庭負擔、穩定健保財務，也讓台灣有機會成為領先全球打造失智防治成功的國家典範。

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