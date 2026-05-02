自由廣場》首都教師留才危機：制度彈性 才是關鍵解方

◎ 陶以哲

近日各縣市陸續釋出教師缺額，台北市國中一次開出四一四個職缺，名額之多引發社會到網路熱議。表面上看似工作機會增加，但實際上卻反映出另一個隱憂：首都教師，正逐漸流失。多年來，台北市房價與生活成本節節攀升，然而公教人員薪資結構卻幾乎未隨之調整，薪資實質購買力持續下滑，讓有志投入教育的優秀人才望之卻步。

筆者曾以公費留學身分赴海外進修，深刻體會政府其實具備「差異化給付」的能力。無論是在紐約或東京求學，生活津貼皆依當地物價水準明顯提高，確保留學生能安心學習、專注專業。這樣的制度設計，正是對「區域差異」最務實的回應。既然對留學生可以，為何對肩負下一代教育重任的教師，卻無法展現同樣的彈性與決心？

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教育不只是理念，更是制度工程。當首都教師需承擔更高生活壓力，卻無對應補償機制時，最終將導致人才外流，甚至影響教學品質與學生學習權益。政府若仍以「全國一致」的薪資框架來面對高度差異的生活環境，無異於用僵化制度消耗教育現場的熱情。

筆者認為，政府應正視首都特殊性與建立區域加給或生活補貼制度，並透過彈性政策吸引並留住優秀教師。唯有讓教師「待得住、教得好、看得到未來」，首都教育才能真正穩定發展。否則，缺的不只是四一四個名額，而是一整個世代的教育品質。

（作者為政大附中教師）

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