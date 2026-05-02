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自由廣場》勞動平權下一哩路 打造堅韌國家基石

2026/05/02 05:30

◎ 楊智強

今年五一勞動節深具意義，全國齊放假的共識，彰顯台灣社會正突破職業藩籬，進一步邁向實質的勞動平權。近年執政團隊不但連年調漲基本工資，明年度公教人員亦有望加薪，展現政府捍衛全體受僱者權益的決心。

在制度迎來曙光，廣大勞工也迎來退休保障的實質活水。台股破四萬點、台積電突破二千大關，各項退休基金穩健佈局，使這波科技榮景直接轉化為全民紅利。攸關基層的勞退基金保守估計，政府基金單月獲利破兆元，今年分紅更有望突破六萬元。印證了台灣產業升級的果實正由全民共享，成為支撐勞工安穩退休的堅實後盾。

奠基於此，期盼政府進一步延伸至支撐國家運作的公部門與教育體系。深化勞動平權是一條持續前進的民主之路，政府可逐步研議放寬公務人員組織工會的限制。在許多民主先進國家，公教工會非但沒有癱瘓政府運作，還能促進公共行政效率、反映基層真實困境的防腐劑。若能以循序漸進的方式，賦予體制內基層人員更多對等協商的發聲管道，不僅能有效提升行政士氣，更是國家民主深化與現代化治理的重要指標。

近期，基層教育工作者的「勞動安全」也備受關注，隨著校園衝突與學生暴力頻傳，教師在第一線執行管教與輔導時，往往面臨動輒得咎、甚至人身安全受威脅的「高風險勞動」困境。因此，更需賦予教師組織實質的協商權來捍衛。俗諺：「細漢偷挽瓠，大漢偷牽牛」，適時導正是預防少年誤入歧途的必須，教育主管機關應扛起安全職場的絕對責任。盼政府檢討《少年事件處理法》等規範時，能納入基層教師工會的實質參與，透過集體協商確立更完善的職安防護與法律後盾，補足校園勞安失落的一角。

面對嚴峻的國際局勢與外部認知戰的挑戰，台灣最需要的是內部社會更加團結。期盼執政團隊展現高度，將落實「全面勞動平權」、完備公部門結社權與校園職安，視為國家治理現代化的關鍵工程。

作為印太地區的民主防線，台灣不僅要在經濟與半導體產業上領先，在人權與勞動法制上更應與國際先進民主陣營接軌。唯有讓受僱者皆享有尊嚴與保障，才能真正凝聚命運共同體，打造百業共好、民主堅韌的強大台灣。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

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