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自由廣場》隱形現實與偏見深淵 當「合法」成為外籍生的原罪？

2026/05/02 05:30

◎ 反思者

近日在 Threads上讀到一篇令人心寒的抱怨文：一名合法在台打工外送的外籍學生，縱使警察與移民署已核實其身分合法，卻仍逃不過被檢舉、被網民歧視的命運。留言區那些「搶奪工作權」、「移工愛逃跑」的言論，宛如一面鏡子，映射出部分台灣人那種根深蒂固、如井底之蛙般的傲慢。

昂貴的受教權：被遺忘的制度性剝削

大眾鮮少了解，外籍生在台生存門檻極高。根據《外國學生來臺就學辦法》，外籍生的學雜費收費基準不得低於私校。這意味著即便在公立大學，他們也必須支付比本土學生高出兩倍以上的學費。更現實的是，政府對私立大學的各類學費補助，外籍生皆被排除在外。許多人誤以為個個領有高額獎學金，卻不知多數獎學金僅供一年「試用」，之後得靠他們在異鄉獨自支撐起學費、生活費與健保費等費用。當台灣人出國留學為了生存而打工時，我們稱之為「勇闖天涯」；然而當外籍生在台合法兼差時，卻被貼上「搶飯碗」的標籤，這何其諷刺？

失聲的勞權：誰才是被剝削的犧牲者？

若論及「失聯移工」，留言區更充滿缺乏同理心的謬論。筆者曾在仲介公司任職，看過太多隱藏在工廠與家庭深處的剝削。許多越南籍朋友為了來台，舉債五千至七千美金支付給兩地的仲介，這是一場押上家當的豪賭。他們在工廠沒日沒夜地加班，省吃儉用只為匯款回國還債。更有甚者，如近期結識的看護大姊，在基本薪資已調升的今日，領到的底薪卻僅有兩萬元，甚至連勞保都沒有。我們必須追問：若非走投無路，誰願意隱姓埋名、放棄合法身分，躲在社會陰影處賺取危險的辛苦錢？當我們指責移工「愛逃跑」時，是否曾反思過這背後的仲介剝削與雇主欺凌？

治安的代罪羔羊：荒謬的邏輯與偏見

最荒謬的莫過於那些要求學生「勸導同胞不要逃跑」的留言。這種邏輯像是要求一個遠渡重洋求學的年輕人，去承擔政府治理治安的責任。台灣社會存在犯罪，卻從無人要求全體台灣人為個別刑事案件道歉。然而，當問題涉及東南亞國家時，偏見便開始無限上綱。將「貧窮」與「犯罪」畫上等號，無視本國人同樣存在違法行為的現實，這不僅是邏輯的墮落，更是文化的傲慢。

我們可以報警逮捕非法，但我們無權歧視合法。那些在街頭穿梭、在工廠流汗、在醫院守候的外籍朋友們，正用他們高昂的學費與勞動力，支撐著台灣的學術體系與勞動市場。我們不要求他們感激，但至少，請給予這群同樣在異鄉奮鬥的靈魂，一份身為人最基本的尊重！

（作者為台大生態學與演化生物學研究所博士生）

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