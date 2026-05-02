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自由廣場》中共禍心 綁在國民黨的兩隻「螞蚱」

2026/05/02 05:30

◎ 竹木一工

國民黨內部因國防特別預算應是八千億，還是三千億而爭論不休，支持黨中央的三千億派甚至恫嚇要開除國民黨籍立法院院長韓國瑜，只因為他與八千億派同隊。其實無論是三千億，或是八千億，都距離民進黨與美國經過專家論證出來，台灣基本需求八年一．二五兆甚遠。

眾所周知，站在中共的立場，台灣是中國不可分割的一部分，根本不需國防，所以根本一毛錢也不需要，遑論一．二五兆，然而國民黨基於現實，迫於選舉壓力，怕親中賣台的標籤損害自己切身的政治利益，只好假惺惺提個八千億及三千億欺騙台灣社會，包藏的禍心就是讓台灣不能有國防，為中共武力侵台創造有利條件。

國民黨的八千億與三千億兩派就像綁在國民黨這條繩上的兩隻「螞蚱」，中共正是玩弄這條繩子的江湖郎中：只要郎中把繩子繞在指頭上一轉圈，螞蚱就會在空中振翅飛舞，但因腳被綁住，卻都飛不遠，郎中藉此取樂觀眾，做為招攬生意的手段。可悲的是，中共隨時可以扯斷螞蚱的腿，甚至殺害其生命。這是中共控制奴才的老套。更是中共鬥爭文化，恐怖平衡的精髓。

國民黨的八千億派與三千億派乍看像似支持軍購，其實是在唱雙簧阻擋軍購，實踐中共交付的虛化台灣國防的任務。就像這兩隻螞蚱，看似可以飛，其實飛不了，真是可憐亦可恨，可憐的是，因為其甘願當中共奴隸，任由中共隨意使喚；可恨的是，為了討中共的歡心，不惜賣台求榮，令人痛心疾首。

（作者從商）

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