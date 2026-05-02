自由廣場》台灣剩兩條路？ 統治話術可省了！

◎ 郭索

近期國民黨主席鄭麗文接受中國新聞社訪問時，將台灣的未來簡化為「兩條路」：一條是民進黨所謂的「兩國論」與「去中國化」，導向衝突；另一條則是接受「九二共識」、承認同一民族，走向和平。這種說法表面上提供選擇，實際上卻是一種典型的二分法操弄，刻意壓縮台灣社會多元的政治光譜，將複雜的國際與主權議題，簡化為非黑即白的單一敘事。

問題在於，台灣何時只剩下這兩條路？這種「非此即彼」的論述，本質上與中共長期對台的統戰話術高度一致。將「不接受九二共識」直接等同於「挑釁與戰爭」，其實是一種責任轉移的認知操作。兩岸關係的緊張，從來不是單一政策導致，而是源自北京政權從未放棄以武力解決台灣的基本立場。回顧過去，即便在國民黨執政、兩岸交流頻繁的時期，北京也從未承諾放棄武力犯台，這已是長期存在的戰略事實。

請繼續往下閱讀...

再者，「九二共識」是高度爭議、缺乏雙方共識基礎的政治概念。北京所主張的，是「一個中國原則」，而非台灣社會所理解的「各自表述」。所謂「共識」，在現實中早已被單方面詮釋與壟斷。將其包裝為通往和平的唯一道路，無異於要求台灣在主權議題上先行讓步，這不僅違反民主社會的決策邏輯，更忽視台灣人民對自身政治體制與生活方式的選擇權。

至於「同文同種」的論述，更是刻意模糊「文化認同」與「政治主權」的界線。族群與文化的相似性，從來不等於必須接受同一國家體制。世界上語言、文化相近卻分屬不同國家的例子比比皆是。將「民族」與「國家」強行綁定，正是威權體制常見的統治話術。

更值得關注的是，這類言論出現在中國官媒場域，其象徵意義遠大於一般政治發言。在敵對或高度競爭的政治體系中，政治人物於對方宣傳平台上發表貶抑本國政府、強化對方敘事的言論，已構成訊息戰的外部延伸效果。這不只是立場之爭，而是涉及國家認知安全與話語權的問題！

台灣從來不只有兩條路。真正的選擇，是在民主制度下持續辯論、修正與前進，而不是被任何單一政黨或外部勢力設定答案。和平從來不是建立在單方面接受政治前提的基礎上，而是建立在實力、制度與人民意志之上。將複雜問題簡化為「只有我這條路才是和平」，不僅低估了台灣社會的成熟度，也暴露論述的空洞與危險。

（作者為自由評論者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法