自由廣場》寶島風光 台灣好旅遊

◎ 尤英夫

中共日前宣布對台提供十大優惠措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。姑且不論將來會不會再變來變去，本文僅就這項涉及兩岸直航、觀光旅遊，表示個人意見。

國人喜愛觀光旅遊，但是台灣旅客出國人數較來台旅客差一千多萬人，二〇二四年推估觀光產值逆差七千零九億八二九〇萬元，實在說不過去。

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為什麼呢？因為國內有很多地方應是旅遊的好景點，可惜被忽略了。有這樣的感覺是日前參加由台中市台大校友會舉辦的勝興車站與龍騰斷橋（魚藤坪斷橋）的旅遊。看到所謂的鐵道自行車（rail bike）與龍騰斷橋號的情況，活到七、八十歲才看到這樣的景象，大開眼界，感慨萬千，怎麼有這樣特色的旅遊去處，居然都不知道，真不是味道。已有百餘年歷史的勝興車站是台鐵海拔最高的車站。有難得一見的幾個隧道群連成一線，形成洞連洞層次美景。鐵道自行車車上四個人一組，值得一遊。

另外，去年參加台北大同扶輪社舉辦的彰化縣社頭鄉旅遊。人口僅四．五萬的社頭鄉，很多人不知，呵護全球人士踏遍千山萬水的那雙襪子，可能就出自台灣中部這個默默耕耘的小鎮；在織襪業最風光的年代，社頭的襪子曾為國家賺進每年二．三億美元的外匯。約有一半鄉民從事織襪業，社頭鄉被稱為襪子王國，也有「芭樂多、襪子多、董事長多」的順口溜。對我來說，經過到此一遊之後，覺得新鮮有趣歷久不忘。

總之，台灣有很多值得旅遊的好去處，不只是日月潭或者阿里山等好景點，希望國人多多利用。對國家來說，可以減少外匯浪費；對社會來說，可以促進當地經濟；對家庭來說，也可以減少開銷。（作者為律師）

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