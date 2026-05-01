自由廣場》「一分之差」還是制度之失？

◎ 劉正達

台鐵台北車站商場經營權標案揭曉，新光三越勝出，微風集團僅以一分之差落敗。表面上看似勢均力敵，但這「一分之差」，未必只是廠商實力的細微差距，也可能與評選制度有關。

目前討論多集中於程序爭議，例如評選結果是否外流、評審是否落實利益迴避。然而，更值得關注的是，本案採用的「序位法」本身即可能影響評選公平性！

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所謂序位法，是由每位評審將廠商排出名次，再把名次加總，總和最低者勝出。這種方式看似簡單，但當名次拉得越開，例如從第一名到第六名相差五個序位時，差距在加總時會被放大，進而影響最終結果。

本案共八位評審、八家廠商，從公布資料，評審將廠商排到第六名甚至更後段。這代表同一位評審，對不同廠商的評價可能從第一到第六名，差距高達五個等級，個別評審的影響力被大幅放大。

在這樣的設計下，只要少數評審將某廠商排在後段，就可能拉高其名次總和，使原本獲多數支持的廠商反而落敗，形成少數影響多數的結果。

這並非個案，而是制度本身的問題。研究已指出，當投標廠商超過四家時，序位法較易出現不公平。本案廠商達八家，這種風險自然更為明顯。

因此，「僅差一分」不宜簡化為競爭激烈的象徵，而應進一步檢視其背後可能存在的制度因素。當評分機制本身會放大差異時，結果自然難以令人信服。

為降低此類問題，筆者曾提出「一～二～三序位法」，即不論廠商家數多寡，評審僅需評定前三名，其餘視為同一等級。此一做法可縮小名次差距，降低極端排序對結果的影響，使評選結果更貼近多數評審的整體判斷。

公共採購的核心，不只是選出得標者，更在於讓社會相信結果是公平產生的。若制度本身存在偏差，即使程序再完備，也難以建立信任。

因此，主管機關應正視序位法在廠商較多時的風險，適度檢討評選方式，例如限制名次範圍或採用更能反映多數意見的機制，使評選結果回歸公平與合理。（作者為國立大學教授）

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