自由廣場》證交稅可補健保財務 但不能代替改革

◎ 不孝

「台股救健保」聽來像替財務找到新財源，真正要問的是：健保永續能不能押在牛市上？政委陳時中提出以部分證交稅挹注健保，衛福部長石崇良表態樂見其成，確實點出健保長期倚賴薪資所得的結構壓力。但把這項構想說成能撐住未來廿年，可觀的稅收數字就可能蓋過改革責任。

支持多元財源並非問題。高齡化、少子化讓工作人口減少，醫療支出又持續上升；健保若主要靠受薪者保費維持，本就不公平。資本市場交易熱絡時，將部分稅收用於健保，有其正當性。但這筆錢只能減輕財務壓力，不能取代健保改革。

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關鍵在於財源是否穩定。證交稅是波動稅收，不是穩定保費。台股成交旺盛時，稅收看似充裕；市場轉弱時，財源也會減少。就醫需求、藥費、醫護人力與醫療品質，不會因交易量下降而同步下降。把不會跟著市場降溫的支出綁在波動財源上，最容易讓股市熱絡時的稅收遮住制度問題。

財政紀律也不能被輕描淡寫。政府若每年透過預算撥補，立法院仍可審查用途與成效；若改成固定比例提撥既有稅收，甚至讓稅收變相專款專用，就會碰到現行財政紀律法的限制。健保要永續，不能把預算審查與財政紀律當成次要問題。

更要警惕的是改革被往後推。額外財源若來得太順，保費負擔公平、醫療點值穩定、醫護待遇與醫療支出控管，真正該處理的改革，反而可能被擱下。證交稅若要挹注，就應明定用途、公開流向，優先用於穩定醫療品質，而不是變成掩蓋制度問題的財務止痛藥。

健保永續不能只是再找一筆錢補上，而是要重建誰負擔、誰受益、誰監督的制度平衡。牛市可以替健保爭取時間，但改革不能交給股市完成！（作者為退休人士）

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