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自由廣場》製造恐慌更傷農 零關稅不等於「滅農」

2026/05/01 05:30

◎ 高元智

在台美對等貿易協定（ART）尚未生效之際，雲林縣長張麗善對美國花生可能的零關稅待遇，直接定性為「滅農」，此說不僅欠缺事實基礎，更在政策評價上構成明確誤導。直白而言，這不是審慎評估，而是以誇張敘事取代理性分析，對市場預期形成實質干擾。

從制度面檢視，我國對花生長期採取關稅配額與特別防衛措施雙軌保護，並非毫無屏障的全面開放。即便未來特定來源產品降為零關稅，只要進口量達門檻，仍會啟動加徵機制抑制衝擊。因此，將「部分降稅」等同「產業崩解」，係屬過度推論，亦忽視既有的制度設計。

再觀察市場結構，國產與進口花生並不存在完全替代關係。國產主攻鮮食市場，憑藉品質與新鮮優勢，市場占比約七十五％；進口來源多用於加工，以美國花生為例，占比不到一％。更關鍵的是，加工業者若改用外國原料，須調整製程且風險升高，替代誘因自然不足，據此判斷，短期內形成價格崩跌的條件並不存在。

二〇一九年雲林「花生之亂」，當時並未出現制度性開放，卻因市場謠言與錯誤訊息擴散，導致價格迅速下滑。事後證明，價格波動並非源於進口衝擊，而是預期心理被操弄。此例清楚顯示，真正傷害農民的，往往不是政策，而是被放大的恐慌敘事。此外，過去美國火雞肉開放進口時，同樣出現這類論述，但結果顯示消費者仍偏好國產火雞肉，進口火雞肉僅補足特定用途，在產品特性與消費偏好差異下，進口與國產多呈現分工關係，而非全面競爭。

綜上，將ART簡化為「滅農」，在制度、價格與市場三個層面皆難成立。此類說法是對市場預期的直接干預。農業需要保障，但應依賴制度與升級，而非情緒操作。當政治語言凌駕專業判斷，真正被犧牲的，終究是農民的長遠利益。

（作者為法務人員）

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