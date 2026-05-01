自由廣場》從香港經驗 談台灣「一國兩制」假議題

◎ 康駿銘

美麗島電子報發佈最新民調，逾兩成受訪者表示可接受中國政府對台灣主張的「和平統一」（「一國兩制」），創下令人不安的新高，其中過半的國民黨支持者表示能接受，反映台灣正在面臨資訊戰、內部嚴重分裂及社會記憶消退等所帶來的危機！

香港是「一國兩制」最徹底的反面教材，向全世界表明了中國是毫無契約精神的政府，其本質是以維持權力為最高原則的極權體制。從七年前的反送中，港府與北京合謀對捍衛香港自由和法治的港人施暴；到早前的宏福苑火災慘劇，港府以國安等理由壓迫提出合理質疑的人，卻公然對涉嫌圍標的親中派議員放水，都揭示著香港的法治體系已被中國式的人治取代。「一國兩制」早已只剩「一國」，後反送中年代的香港言論受控、司法傾斜、權力不受制衡，本質上與戒嚴時期的台灣並無二致。

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缺乏原有制度的支撐，香港的經濟與生活水平急速下滑，留下來的港人敢怒不敢言，現今的香港早已面目全非。反之，台灣正在處於經濟發展再次起飛、生活自由、持續進步的年代。現在的生活模式，都仰賴著民主和法治制度，而這制度的存續在於主權仍握在台灣人的手中。

實際上，「一國兩制」對台灣而言從來就是一個假議題，現實中只有「一國一制」或「兩國兩制」的選項。港澳土地面積極小、與中國陸地相連、缺乏自給自足能力，也沒有任何實質軍事力量，北京能夠同時掌控「筆桿子」與「槍桿子」，完全主導政治與安全；同時，港澳長期作為中國連接國際的窗口，無論是資金、貿易甚至灰色地帶的流動，都具有戰略價值，因此才在高度監控之下，容許當地人保有小部份的生活方式，但台灣則完全不具備這些條件，也因此不可能複製所謂「一國兩制」。

台灣一旦接受中國吞併，結果不會變成香港，將是隨意以「反獨」、「反中」為名義全面維穩、任意拘捕、制度性壓迫、恐懼統治的新疆模式。以為獻上主權、自由、民主可以去交換沒有任何保障的「和平」，是愚昧的誤判，也意味著我們在認知作戰處於劣勢，務必善用法律和行政工具加強防禦。（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

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