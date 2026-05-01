自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從香港經驗 談台灣「一國兩制」假議題

2026/05/01 05:30

◎ 康駿銘

美麗島電子報發佈最新民調，逾兩成受訪者表示可接受中國政府對台灣主張的「和平統一」（「一國兩制」），創下令人不安的新高，其中過半的國民黨支持者表示能接受，反映台灣正在面臨資訊戰、內部嚴重分裂及社會記憶消退等所帶來的危機！

香港是「一國兩制」最徹底的反面教材，向全世界表明了中國是毫無契約精神的政府，其本質是以維持權力為最高原則的極權體制。從七年前的反送中，港府與北京合謀對捍衛香港自由和法治的港人施暴；到早前的宏福苑火災慘劇，港府以國安等理由壓迫提出合理質疑的人，卻公然對涉嫌圍標的親中派議員放水，都揭示著香港的法治體系已被中國式的人治取代。「一國兩制」早已只剩「一國」，後反送中年代的香港言論受控、司法傾斜、權力不受制衡，本質上與戒嚴時期的台灣並無二致。

缺乏原有制度的支撐，香港的經濟與生活水平急速下滑，留下來的港人敢怒不敢言，現今的香港早已面目全非。反之，台灣正在處於經濟發展再次起飛、生活自由、持續進步的年代。現在的生活模式，都仰賴著民主和法治制度，而這制度的存續在於主權仍握在台灣人的手中。

實際上，「一國兩制」對台灣而言從來就是一個假議題，現實中只有「一國一制」或「兩國兩制」的選項。港澳土地面積極小、與中國陸地相連、缺乏自給自足能力，也沒有任何實質軍事力量，北京能夠同時掌控「筆桿子」與「槍桿子」，完全主導政治與安全；同時，港澳長期作為中國連接國際的窗口，無論是資金、貿易甚至灰色地帶的流動，都具有戰略價值，因此才在高度監控之下，容許當地人保有小部份的生活方式，但台灣則完全不具備這些條件，也因此不可能複製所謂「一國兩制」。

台灣一旦接受中國吞併，結果不會變成香港，將是隨意以「反獨」、「反中」為名義全面維穩、任意拘捕、制度性壓迫、恐懼統治的新疆模式。以為獻上主權、自由、民主可以去交換沒有任何保障的「和平」，是愚昧的誤判，也意味著我們在認知作戰處於劣勢，務必善用法律和行政工具加強防禦。（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書