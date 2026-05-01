自由廣場》黃復興復辟 鄭主席地位更強悍？

◎ 田豐文

國民黨內對於軍購案版本喬不攏，以鄭主席為首的黨中央提出三千八百億元＋Ｎ，台中市長盧秀燕主張八千億到一兆元，前主席朱立倫陣營拋出九千億元。藍委徐巧芯日前喊出八千億元，馬上遭總召傅崐萁反擊，最後不歡而散。

副主席季麟連接著在中常會痛批立法院長韓國瑜若支持八千億元軍購案「賣黨求榮」，黃復興將大義滅親，建請開除黨籍。對此，不但趙少康嗆聲「先開除我」，朱盧子弟兵也反嗆季及黨中央，可見軍購案已提早讓國民黨權力鬥爭浮上檯面。

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朱立倫前年宣布裁撤黃復興黨部併入組發會，時任主委的季麟連宣布請辭。沒想到，鄭麗文上任後，馬上找季麟連任副主席，顯然給朱立倫回馬槍，現在季又搬出黃復興恫嚇，正式充當鄭麗文剷除異己的劊子手。

與AIT關係良好的朱立倫及盧秀燕，均理解軍購案不能低於八千億元，尤其盧訪美後，更拋出一兆元數字，而老謀深算的韓國瑜當知個中道理，向朱、盧、徐等多數主張靠攏，卻又與黨中央保持曖昧關係，充滿政治算計。

經過習近平認證，又找回黃復興護持的鄭麗文，主席地位是否更穩固？爭取出線參選總統的機率是否更高？尚不得而知，但軍購案堅持三千八百億元＋Ｎ，不但在黨內已是少數說，更違背極大多數台灣人民的基本認知。未來鄭若繼續硬幹，黨必四分五裂…想要角逐總統，更是遙不可及。（作者為公務員）

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