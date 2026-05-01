即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》在野以拖待變 等「解放軍準備好了」？
社論》今年選舉的氣氛起風了嗎？
新聞線上》沈伯洋和蔣萬安
社論》中華民國 從政府到國家
社論》二次西進─危害台灣的壞主意
more
專欄
林修民 半導體看天下》DRAM的未來跟AI熱潮密不可分，不應該視為景氣循環股
林健正專區》鹿港龍山寺：彩繪修復的價值衝突與制度困境
王宏仁國際專欄》不應該讓中國把國際公共通道變成打壓台灣的工具
南南論壇》日本「南進」與韓國「新南方」政策—與台灣「新南向政策」（NSP）之比較與借鏡
林修民 半導體看天下》韓國的問題不只是依賴記憶體，政府親中也是個大問題
more
社群
名家分享～江昺崙》斑斑雖不健全 眼神乾淨、靈魂很美
沈榮欽國際視野》微知識：全球頂級股市市值最新排名
沈榮欽國際視野》不惜大動作推翻軍售預算 談鄭麗文的盤算～
許美華頻道》國民黨曾想把台積電賣給中國紫光
健康醫療網》新生兒黃疸別「疸」誤！醫：多為生理性 灰白便恐為膽道閉鎖
more
投書
自由廣場》喬不攏的軍購版 國民黨內鬥歹戲「加N」
自由廣場》漫畫： 一擋再擋
自由廣場》黃復興復辟 鄭主席地位更強悍？
自由廣場》從香港經驗 談台灣「一國兩制」假議題
自由廣場》製造恐慌更傷農 零關稅不等於「滅農」
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫： 一擋再擋
2026/05/01 05:30
◎ 樂子
一擋再擋
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書