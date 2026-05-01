自由廣場》喬不攏的軍購版 國民黨內鬥歹戲「加N」

◎ 方屏生

國民黨荒腔走板的國防軍購審查案，更上一層樓，讓分崩離析、多頭馬車的現象，赤裸裸的攤在國人面前。軍系副主席季麟連在中常會上突砲轟自家人，表示不相信立法院長韓國瑜會「賣黨求榮」，如果是真的，建請開除韓的黨籍。他同時點名藍委徐巧芯，希望她不要做出「親痛仇快」之事。儘管黨主席鄭麗文緩頰，強調黨中央與黨團成員都有良性溝通；然而，鄭麗文欲蓋彌彰，掩飾不了國民黨「內鬥內行，外鬥外行」的權力分贓。

今年以來，國民黨對於國防預算特別條例，除了反對執政黨的一．二五兆元版本外，黨內自行推出八千億元和三千八百億加Ｎ元的兩套版本，至今還喬不攏，簡直莫名其妙。既荒謬又可笑的是，國民黨在全台灣政壇之中，長期擁有最多數的現、退役三軍將校、（總）司令、參謀總長、卸任國防部長，甚至還有一位曾任海軍司令、國防部副部長、退役海軍二級上將的現任不分區立委陳永康。國民黨不召集專業人士計畫軍購，速戰速決，反而讓外行的國民黨主席和一群立委，還有「插花」的縣市首長湊一腳，讓兩個版本僵持不下，百年大黨醜態盡出。

請繼續往下閱讀...

季麟連曾任陸戰隊中將司令，第一位海軍陸戰隊二級上將退役出身的黃復興黨部主委和國民黨副主席，照道理要珍惜羽毛，延續軍人風骨。韓國瑜參選二〇二〇年總統選舉期間，季麟連幾乎出現在韓國瑜所有造勢場合的舞台上，緊跟其項背。某一次媒體捕捉到季麟連「哈腰讓位」韓國瑜的鏡頭，讓筆者當下很詫異、很痛心，對比今日嗆聲除籍韓國瑜，或是韓國瑜已沒有任何利用價值，筆者瞬間想起「一日陸戰隊、終身陸戰隊」的精神標語，不禁「被迫流眼淚」，原來陸戰隊鐵一般的精神可以被政治與權勢鬥垮。

簡言之，國民黨主席鄭麗文毫無領導能力，只在乎親中策略合併個人政治前途，迫使不認同的黨籍立委和地方諸侯另尋他路，避免未來同葬。副主席季麟連退役後變成政治牆頭草，數度瞎挺「假伯樂」，如今挾黃復興黨部以自重，卻製造黨內分裂，實屬不智。看來國民黨拖棚歹戲還會持續上演，結束的時間「加Ｎ」。

（作者為陸戰隊退役少校）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法