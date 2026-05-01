社論》在野以拖待變 等「解放軍準備好了」？

行政院去年十一月提出一兆二千五百億元版本後，藍白兩黨幾乎週週聯手阻擋排審。（資料照）

立法院正在審議的「國防特別條例草案」，攸關台灣能否加快腳步，建構更完整的不對稱戰力。行政院去年十一月提出一兆二千五百億元版本後，藍白兩黨幾乎週週聯手阻擋排審。直到國內民意反彈、美國行政與國會部門公開敦促，國民黨與民眾黨才分別提出三千八百億與四千億元版本交付審議。然而，這項不足十條條文的法案，朝野黨團已歷經三度協商，進度依舊牛步，下週能否通過充滿變數。雖然部分國民黨立委主張將預算提高至八千億元，與黨中央意見相左，但尚未形成有力的集體主張，與政院版仍有明顯差距。當中共加速挑釁印太區域，我們提升國防戰力的時間極為急迫。在野黨從阻擋到拖延，如今又陷入內部喬不定的戲碼，令人質疑是否刻意「以拖待變」，企圖讓軍購案胎死腹中。

賴清德總統去年推出國防特別預算案，藍白攻訐不斷，但多屬誤導。其中最大謬誤，是在野黨堅持必須先有美國軍售「發價書」，才能展開條例與預算審議。然而，發價書並非一般商業往來的報價單，而是美方同意供售的正式文件。軍購流程是我方先遞交「要價書」，表達採購意願並了解價格；待美方完成審查並決定供售後，才會發出「發價書」。換言之，一旦收到發價書，便代表進入付款階段。此次美方供售的海馬士多管火箭系統，就因國防特別條例在立法院遭卡，導致首期款無法支付，還出現由美方先代墊的尷尬情形。在野黨將「收到發價書」作為審議預算的必要條件，等於預示未來軍購款項都可能延遲。一旦個案變成通例，軍購將屢屢陷入簽約後卻無錢支應的窘境，甚至迫使軍方連提出「要價書」都趨於保守，等於實質阻擋未來的軍購。這既傷害台美關係，更讓國際懷疑我們的自我防衛決心。

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藍白另一項謬誤，是反對特別預算涵蓋國防自主、台美研發合作等約三至四千億元的「商購」、「委製」項目，要求回歸年度預算編列。這部分正是行政院版八年一兆二千五百億元的重要拼圖，透過規模化與穩定性的預算支應，結合國內外廠商建構「台灣之盾」，並打造「非紅供應鏈」。美方對此亦給予肯定與支持。然而，在野黨無視年度預算僅剩不足百億元的編列空間，執意不讓納入特別預算。國民黨主席鄭麗文甚至嗆說「死了這條心」。從烏俄戰爭到伊朗戰事，一再證明無人機等載具在戰場上的關鍵作用，專家更強烈建議我們應加速產製與購買，在台海防衛構築「地獄景象」，嚇阻共軍入侵。面對中共正大量生產無人載具，我們必須以更快速度應對。反之，對美軍購延宕，國防自主遭封殺，國防準備敵快我慢，差距勢必愈來愈大。助長中共謀台野心，將使台灣更陷危機。

立法院長韓國瑜已經主持三次朝野協商，幾乎原地打轉。韓本週一協商原擬挑燈夜戰，結果不到三十分鐘便宣布散會。此外，為了擋下部分藍委推動八千億元版本，鄭麗文週二接受專訪先行定調，週三再聯手國民黨團總召傅崐萁，試圖在黨團大會強壓黨籍立委接受黨中央堅持的三千八百億版本。黨副主席更警告韓國瑜莫「賣黨求榮」，推其他提高預算的版本。國民黨內的軍購之亂很熱鬧，但不同於黨中央路線的藍委，至今尚未展現集體性的反制作為，替代版本也仍保守，未如政院版反映台灣的防衛需求。鄭麗文赴中見到習近平，宛如獲得紅色加持，對軍購案從阻擋到拖延，再強行拉回被批評為「閹割版」的杯葛立場，協商進度回到原點。藍營內鬥戲碼不斷，軍購案卻毫無進展，令人懷疑這正是「以拖待變」的策略。

美國總統川普與習近平的「川習會」預計五月中旬登場。鄭麗文先前赴中「求和」，再到延宕國防特別預算案，正好成為習近平在美中談判桌上的籌碼。當台灣呈現給國際社會是不願積極承擔自我防衛責任的形象，勢必增加中共向美國遊說減少對台軍售或調整台海政策的機會。在野黨經常說台灣不該成為美中之間的交易棋子，但如今的拖延，反倒更像是「自我實現的諾言」。中共正利用媚中的鄭麗文在國會牽制兩個在野黨，進而鼓吹台灣減少防務才能換取台海和平的謬論。正如某位退役艦長近日登上共艦，竟跪舔著說「看到解放軍在進步，不會腿軟」、「看艙內整潔和文宣品，就知道解放軍準備好了」。貶低自己、誇耀敵人，正是部分在野人士的嘴臉。如今藍白對軍購案以拖待變，敵長我消，難道真要等到「解放軍準備好了」才甘心嗎？

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