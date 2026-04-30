新聞線上》沈伯洋和蔣萬安

民進黨內呼聲甚高的台北市長人選沈伯洋（中）。（記者劉信德攝）

記者陳杉榮

民進黨內呼聲甚高的台北市長人選沈伯洋，近日和台北市長蔣萬安同台松山慈惠堂母娘文化季活動，儀態俊秀，旗鼓相當，同框畫面，引發熱議，綠營加碼塑造沈的都會治理形象，藍營也將沈列為頭號假想敵，如果沈能獲民進黨提名，蔣萬安可謂棋逢對手，熱戰可期。

沈伯洋和蔣萬安分別畢業於建中和台大、政大，留美博士，屬於「天龍國」菁英階層，發展路徑卻有不同。沈伯洋取得美國加州大學爾灣分校「犯罪與法律社會學」博士學位後，返國從事教職，並投入中國對台資訊戰與認知戰及假訊息方面的研究，獲得民進黨禮遇，列入本屆不分區立委第二名，走上從政之路。蔣萬安為蔣孝嚴公子，雖有血統議論，但名義上是蔣家後裔，他取得美國賓夕法尼亞大學法律博士學位，成為商業律師。二〇一五年參選第九屆立委，憑藉父蔭和蔣家形象當選，二〇二二年當選台北市長。

請繼續往下閱讀...

若出現沈蔣大戰，台北人和台灣人會增加許多話題。沈伯洋是中共立案偵辦的台獨頑固份子，也就是說，沈伯洋是堅持台灣主權，是一個有格調有堅持的執政黨國會議員。蔣萬安是一輩子誓死反共的蔣介石、蔣經國兩位故總統的後裔，是國民黨的明日之星，也是爭取連任的首都市長。首都之戰將會是一場「城市治理」和「國家認同」的高規格選戰，沈若擴大論述縱深，還可以幫奄奄一息的國民黨「中華民國派」叫魂，這也是蔣最可能棄守的一塊。

沈伯洋起步較慢，可塑性很高，不容諱言，他需要民進黨幫他擘畫城市治理政見，也需要中央政府幫他背書，只要謹慎踏出腳步，加緊熟悉市政議題，應該可以穩住陣腳。蔣萬安有三年多執政經驗，不浮誇不躁進，建樹不多，犯錯也少；但蔣萬安缺乏親近性，十幾年的政治生涯，他還是比較像郝龍斌，生活在另一個黨國的城堡之中，不能擴大支持層面，是他的弱點。

首都之戰，不可能侷限在城市治理，國家認同必然是選戰的重點，不光是民進黨，國民黨內也有人希望逼蔣萬安現形。持平而論，蔣萬安所屬的「戰鬥藍」不是共產黨，但是戰鬥藍光會張嘴大罵民進黨，並不代表戰鬥藍有能耐取代民進黨，更不代表戰鬥藍有本領和共產黨周旋。從蔣萬安出席上海雙城論壇，一回到台灣，中共就宣布圍台軍演，絲毫不給蔣萬安面子，對比於鄭麗文在北京的風光，蔣萬安根本不是中共同路人。

蔣萬安號稱是蔣家後裔，應該效法兩位蔣故總統的精神，堅定捍衛國家主權，要有和台灣共存亡的決心，當民進黨拚命在捍衛中華民國的時候，更不要想在美中之間腳踏兩條船，拿兩千三百萬人的安危開玩笑。國家認同這一題，沈伯洋要好好出招，蔣萬安必須回答。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法