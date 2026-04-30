社論》今年選舉的氣氛起風了嗎？

今年地方選舉，最受矚目的還是首都之戰，主要原因似乎在於，執政十年的民進黨舉棋不定。（資料照）

今年地方選舉，最受矚目的還是首都之戰，主要原因似乎在於，執政十年的民進黨舉棋不定。近日，沈伯洋「變髮」，竟成熱議話題，不知是否有譜了。而蔣公子，連任之路，藍營似乎不擔心。看點在於，這次選舉他能否發揮溢出效果，從而為自己的更上層樓開出紅盤。另，新北一役，藍合白民調，小藍輸大藍，無人意外，問題是不聚焦市政，以反民進黨為主軸的藍白二打一穩贏嗎？

藍白國會之亂兩年，加碼鄭麗文紅統路線，今年地方選舉正是檢驗。去年大罷免運動，雷聲大雨點小，親痛而仇快。一場輸贏雖難定勝負，但也不妨據以展望長期趨勢。二〇二八年，看起來是兵家必爭之年，而二〇二六年的結果或許是一隻風向雞。在此之前，今年選舉如何預測？國際，兩岸，形勢還在變化中，變數所在多有，光是伊朗戰爭便難定論。除了江湖郎中，沒人敢鐵口直斷。

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依台灣政治動態，年底地方選舉，看點仍是六都態勢，尤其是首都之役。各黨的超穩定選區，總是在期待後恢復平靜。小縣市的變化，縱有其象徵意義，但對大局影響有限。所以，誰勝誰負的判準，未必是誰贏的地方「多」，而是誰贏的地方「大」。因為，贏得的地方「大」，累積的政治能量也大，這對分析二〇二八年大選，也比較具有決定性。處於民主躁動階段的台灣，似乎各種理論都不完美，跌破眼鏡的例子所在多有，用一次選舉結果預估下次選舉，被選民打臉的風險不小。二〇一六年小英號啟航，二〇一八年險遭韓流滅頂，二〇二〇年選民卻一八〇度逆轉風向，至少韓院長記憶猶新。

二〇一四年柯文哲在北，二〇一八年韓國瑜在高，都曾興起一陣旋風，帶動整體選情，重構藍綠版圖。可見，兩個南北首要之都，擁有特殊的可變性，只是量變到質變，需要天時、地利、人和。目前看來，今年的選舉，可能相對平淡。綜觀各黨截至目前為止的提名，似乎還看不到爆發型候選人。高雄市，賴瑞隆對陣柯志恩，正常情況下不易出現火花。台北市，蔣公子看好度高，但若出現非典型選戰，大衛甩石擊敗歌利亞，不是不可能的劇情。若就主觀因素而言，蔣公子較缺熱度，終究不比當年的柯、韓。故而，縱使連任無虞，恐難響起全國萬安演習的空襲警報。

拉高層次，且看各黨領袖。賴清德如溫開水，鄭麗文像熱油。從蔡英文到賴清德，民進黨似乎走上另一個階段，超級明星傾向穩健型，政治感染力相對收斂，主要看民意的羊群效應。相反地，從韓國瑜到鄭麗文，國民黨終於出現非典型主帥，他們比較像周星馳而非周潤發，黨內都能感受到他們論述的無厘頭、超現實。這次，鄭麗文會發出不同的光芒嗎？她本人自信滿滿，不少同志惴惴不安。有人認為，二〇二六也好，二〇二八也好，鄭麗文可能是賴清德的貴人。這一點，且由未來的選票說明，民進黨沒有輕敵的本錢。對於鄭麗文挑戰，當然可在戰略上藐視，但務必在戰術上重視，韓流覆轍，殷鑑不遠。

地方選舉在一般縣市，選民對候選人的接受度，可能還是地方議題優先。例外在於，六都選民視界，可能又高一些。如果說，小縣市選民比較在意當地建設民生，不少六都選民還會增加一種政治願景，那就是，他們的支持對象能否更上層樓，將來主掌中央部會，進而入主總統府。反過來說，這也影響政治人物的自我定位。把政治當「職業」者，大可選擇小縣市，容易永續經營家族企業。而把政治當「志業」者，必須蹲點累積能量之位，透過重量級拳賽，把自己塑造成全國性人物。

尤其是六都市長，各政黨提名的候選人，若有入列國政梯隊潛力，那就可能令人眼睛一亮，因為這意味著他被送進牛棚暖身了，也令選民預知該黨的長期路線。話說回來蔣公子，這次黨內沒有對手，民調勝過盧秀燕，這意味他有「共主」地位了嗎？蔣公子，馬英九，郝龍斌，名門之後，相似度頗高。他們對「同屬一中、反獨促統」，猶抱琵琶半遮面。際此國共合作「新時代」，如此傳統型藍男，習近平「看不上」，鄭麗文「瞧不起」。內外交互作用，二〇二六年的氣氛，還不知朝對誰有利的方向醞釀。

講到選舉，終歸是頭家最重要。帶動全局，台北新北雙城記，中年萬安老四川，也不能太迷信黨旗飛舞。鄭麗文紅統路線，已成該黨的當下共業。須知，經濟成長迭創佳績，蔡、賴中央十年都怕頭家生膩了，努力學「習」的國民黨不怕市民思變嗎？

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