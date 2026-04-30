自由廣場》肌力儲蓄 守護尊嚴與生命的隱形保險

◎ 蘇勳璧

身為公衛背景的學者，我觀察到最近幾次火災，罹難者往往不是因受困火場中罹難，而是因「走不動」，這讓人想起那支深植人心的廣告，長輩往往因「腳麻」無法動彈，而這也殘酷地揭露高齡者在突發災難時的脆弱性─當危機來臨時，移動能力是生存的唯一門票。

一、移動力即生命力：從公衛角度看，面臨火災、地震或戰爭等極端衝擊，都是對生命的壓力測試。近來數起因行動不便而在火警中罹難的案例，反映出安全層級的警訊，在緊急避難時刻，軍警消的救援系統往往有其極限。只有每個人都具備基本肌力與行動力，才是減輕社會救援負擔、提升生存率的關鍵。

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二、肌少症防護是社會的「韌性地基」：我們應重新定義預防醫學與國家安全的關係，並推廣高齡者的運動訓練與肌少症預防。本質上是在建立一種「全方位的社會防禦」，一個具備基本行動能力的國民，在斷電、通訊中斷或需要緊急移動時，能維持自主，甚至在社區互助中發揮功能，而非只能坐以待斃。

這種「自主韌性」能產生巨大的邊際效益。當每一位國民都能透過平時的「肌力儲蓄」維持功能，國家就能將稀缺的救援與醫療資源，精準地投放給最弱勢、最需要的人。這不是在散播恐慌，而是在建立一種「不論發生什麼，我們都能守護彼此」的社會底氣。

三、投資預防醫學，就是儲備「國難韌性基金」：公共衛生預算的投入，不應僅被視為福利開支。在超高齡社會中，健康促進與體能建構，實際上是減少未來社會集體崩潰風險的投資。一個健康、能自主活動的高齡族群，危機時刻可從「被救助者」轉化為「互助者」，正是北歐國家如芬蘭在防禦戰略中強調的「社會資本」。

平時推動預防醫學，讓長者遠離衰弱與失能，我們守護的，已不只是健保體系，更是守護每個家庭在極端災難下的存續可能。推動預防醫學，更是為了確保在任何挑戰下，人們都能保有獨立、健康與尊嚴的權利。不再讓「走不動」成為遺憾，讓肌力儲蓄成為守護台灣最堅實的保險。

（作者是中台灣教授協會常務理事）

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