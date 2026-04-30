自由廣場》翔安機場的「共用」陷阱

◎ 陳昌連

廈門方面最近拋出「與金門共用機場」構想，試圖利用翔安機場距金門僅數公里的地利，推動所謂「閩台融合」。然而，此舉不僅是交通便利的誘因，更涉及國境主權、司法管轄與心理防線的「內地化」布局。

在兩岸現實與中國不承認「中華民國」主權的前提下，中方不可能採香港「一地兩檢」模式，允許台灣CIQ人員進駐廈門；台灣亦難接受中國人員進入金門設點。若依合理推測，旅客須先在金門辦理出境，再搭乘專屬船班直達翔安機場。

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進入機場後，管轄權即轉換。依現行制度推測，搭乘中國國內航班者須入境中國，搭乘國際或港澳航班者則辦理過境手續。翔安機場雖提供直飛國際的便利，卻將產生強烈「磁吸效應」，使金門尚義機場客源流失，甚至迫使往返台灣本島須經中國過境。至於在行政層面，台灣旅客入境或過境中國須持台胞證並提供個資與生物特徵。共用機場將提高此類需求，增加敏感身分者赴中的頻率，進而衝擊國安。

面對此類「以經促政」攻勢，政府並非無計可施。依《兩岸人民關係條例》與航業法規，跨境航線與通航點須經審查，若以國安或配套不足為由拒絕開通「金門—翔安」接駁航線，將直接影響此規劃。若改經廈門五通碼頭，距離大幅增加，亦將削弱其競爭力。此外，政府可透過法規與行政措施，強化對公務人員出境實際目的地的管理，限制高風險路徑，並對違規行程予以處罰。

「共用機場」實質上是對金門門戶功能的整合與替代。政府除應強化尚義機場競爭力外，更須在航線審查與資訊主權上嚴格把關，避免管轄權遭技術性轉移。而中方勢必以民生便利為由施壓，隨著細節逐步浮現，這場結合交通與國安的攻防，才正要展開。

（作者是自由撰稿人）

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