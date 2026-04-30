自由廣場》陸配參政爭議 中選會不能只有一句牽強

◎ 再米

中央選舉委員會主委游盈隆上任後，稱現階段用《國籍法》處理陸配參政權不僅「牽強」且有高度爭議。這個問題當然可以討論，但中選會主委不能只留下判斷。掌管全國選務的獨立機關首長，不該把敏感資格問題說成一句政論式評語；越牽涉參政權、兩岸身分與國家安全，越要把法律理由、審查程序與修法方向講清楚。

陸配參政權應受重視，也不能被輕率否定。可是參政資格除了個人權利，還牽涉國籍、戶籍、忠誠義務、兩岸身分轉換與選務公信。若把這些問題全收進「牽強」二字，社會聽見的不是改革，反而是法律界線被說得更模糊。

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目前政府的說法是：大陸地區人民登記參選，應依《兩岸條例》第廿一條；當選後任職資格，內政部主張仍須依《國籍法》第廿條審查。現行規定可以檢討，疑義也可以釐清。負責選務的首長若要質疑，就應指出哪一條不清、哪一段要修、哪一項證明標準不足。

支持游盈隆說法的人或許會認為，現行規定本來就該檢討。這種主張有其道理。問題是，規定不完備，不能讓既有標準先被擱置；法律需要修正，也不能讓主管機關用一句政治判斷取代資格審查。若改革只剩一句「牽強」，被削弱的不是誰的政治立場，而是往後候選資格審查的可信度。

中選會主委可以提醒制度漏洞，卻更應守住角色分際。法律怎麼解釋，有主管機關負責；法律要不要改，是立法院責任。選務機關最重要的任務，是讓每一次登記、審查、公告都能被社會信任。選務首長若先丟出結論，卻拿不出可執行的法律依據，選務公信就容易被拖進政黨攻防。

台灣要守住的，是人民看得懂、機關做得到、選務經得起檢驗的規則。保障陸配權益，也要說清楚國安疑慮；守住法律界線，也要正面處理人權問題。游盈隆若要談改革，就請把「牽強」說成條文、程序與證明標準。

（作者是退休人員）

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