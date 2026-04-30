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自由廣場》薪資有漲生活未必更好 五一勞動節的提問

2026/04/30 05:30

◎ 魏思源

五一勞動節將至，關於薪資的討論再次升溫。從統計數據來看，台灣的名目薪資並非停滯，反而呈現長期穩定上升的趨勢，最低工資也連年調整，逐步墊高整體薪資水準。然而，當這些數字回到日常生活，卻出現明顯落差，帳面上的成長，為何難以轉化為實際感受？

問題的關鍵，不在於薪資是否上升，而在於薪資成長往往追不上物價的變動。名目薪資增加，代表收入提高，但真正影響生活品質的，是扣除物價之後的實質薪資。近年來，從餐飲、租金到日常開支，生活成本持續上升，即使薪水有所調整，也往往只是填補支出，難以累積餘裕。一旦薪資與物價的差距縮小甚至消失，勞動所得的實質價值便會下降，生活也難以改善。

更值得注意的是，當薪資成長相對溫和，資產價格卻呈現另一種速度。近年股價與不動產明顯上揚，資產持有者透過價格上升累積財富，其幅度往往遠高於薪資成長。所得結構因此出現轉變，從以勞動為主，逐漸走向資產決定財富的結構。

這樣的變化對一般受薪階級形成雙重壓力。一方面，薪資追不上生活成本，日常開支持續增加；另一方面，資產價格上升提高了進入門檻，使原本就不易累積的資本更加遙遠。房價上升不僅代表購屋困難，也推升租金負擔；股市上漲則讓未參與市場的人，難以分享資產增值的成果。

當資產增值速度長期高於薪資成長，貧富差距便逐漸擴大。擁有資產者透過市場變動累積財富，缺乏資產者則只能依賴薪資，而薪資卻難以轉化為資本。這不只是收入差距，更關係到機會的分配與未來的流動性。

在這樣的背景下，五一勞動節不應只是象徵性的節日，而應成為重新檢視薪資結構與分配機制的契機。討論的焦點，不僅是是否調升最低工資，更在於如何讓薪資成長能穩定超越生活成本，並讓努力工作的人不只能維持生計，更能累積餘裕。

薪資從來不只是個人收入問題，而是衡量一個社會如何看待勞動價值的指標。當勞動所得長期難以支撐生活甚至逐步被邊緣化，所影響的，不只是個別家庭，更是整體社會的穩定。五一勞動節真正的意義，或許就在於提醒我們，成長的數字之外，還需要更貼近生活的改變。

（作者是資訊工程師）

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