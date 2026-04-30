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自由廣場》紅色濾鏡下的青年世代 綏靖迷思的國安危機

2026/04/30 05:30

◎ 楊智強

據《美麗島電子報》四月份最新民調，賴清德總統的信任度達四成六，高於不信任度，顯示賴政府在朝野紛擾與中國文攻武嚇夾擊下，仍相對穩住多數民意底盤。然而，若將視角轉向近期的兩岸議題民調，台灣社會的「心理防線」卻暴露出兩大國安破口。

首先，中華亞太菁英交流協會的民調指出，十八至廿四歲年輕族群對「國共論壇」的支持度，反常地高於其他年齡層。出生於民主時代的台灣青年，未曾經歷威權壓迫，面對中共近年透過短影音進行的「軟性統戰」，似乎毫無戒心。專制政權套上吃喝玩樂的「濾鏡」，導致部分年輕人對北京抱持天真的幻想，敵我意識逐漸被溫水煮青蛙，成為中共認知作戰最易攻陷的年齡層。

更令人擔憂的是，年輕世代正是主導未來政治版圖的關鍵選民。若任由紅色滲透藉由數位濾鏡，持續在青年中發酵，喪失敵我意識的年輕人，終將成為危及國家安全的定時炸彈。這不僅是台派陣營在未來選戰中必須面對的致命風險，更可能讓中共得以利用台灣自由的選舉機制玩弄民主，用超低成本掏空本土政權的統戰圖謀。

第二大破口，則是美麗島民調中，竟有高達廿二％的民眾為求「不發生戰爭」，寧可接受「一國兩制」讓台灣變成如港澳特區。這兩成二民眾陷入綏靖主義迷思，顯然無視當今香港的慘況。中共強推《香港國安法》後，其法治與自由已遭徹底粉碎，但台灣部分民眾仍渾然不覺。無論是被數位平台麻痺敵我意識的青年，還是陷入避戰幻想的群眾，都凸顯台灣社會對中共極權本質的認知過於狹隘，出現嚴重錯亂。

擁有民意信任底氣的賴政府，萬萬不能對此掉以輕心。面對無孔不入的對台統戰，政府不能只做被動的數據澄清，必須轉守為攻。除了儘速完善國安防護法制、防堵紅色滲透，更應從社會教育著手，全面強化民眾媒體識讀與民主防衛韌性。唯有讓國人徹底認清極權與民主的對立本質，才能真正補足破口，守住台灣。

（作者是是教師）

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