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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚瘋媽祖，更應守護善良人心

2026/04/29 05:30

◎ 李敏勇

農曆三月媽祖生，迎媽祖已演變成「瘋」媽祖，既形成媽祖社會學，也是媽祖政治學。看吧！不分男女老幼的香燈腳，隨侍左右跋涉；看吧！不分黨派的政治人物湧向廟庭、陣頭，因為人群就是選票；看吧！隱藏在活動的經濟效應，甚至瘋媽祖的行銷以及傳播。

作為一種文化現象，瘋媽祖顯示某種民俗形貌，是一種次文化現象。日治時期，文化協會一些進步知識分子文化人是想要改善的。現在口口聲聲談蔣渭水的政治人物沒有進步性，甚至退化。究其原因，台灣社會在追尋近現代國家之時，存在著深沉的前近代文化性格。

一千座媽祖廟在台灣各地，媽祖作為台灣守護神的地位獨樹一格。從唐山渡海來台，經過黑水溝的冒險經歷，成為福爾摩沙美麗之島的子民。歷經未植根的西班牙、荷蘭短期殖民、鄭氏王朝反清復明未成功的墾拓、清治、割讓給日本殖民五十年、迎納中華民國進佔統治未及四年就成為流亡中國類殖民地。約半世紀後民主化，但國家條件未臻完全，正面臨國共合謀的國家發展困境。瘋媽祖的陣頭行腳各黨政治人物競相參與，真心假意混雜。

媽祖象徵渡海來台唐山人的庇護女神，已是台灣而非中國的信仰。中華人民共和國成立以後無神論政策，原鄉湄州媽祖廟形同虛設。有政客挾媽祖去湄州進香壯廟聲勢，在政治經濟目的爭鋒鬥艶 ，成為一種社會病理，連帶的亂象也多。混搭大眾傳播聲勢形成一種宮廟文化現象，成為台灣社會特徵。這並非媽祖信仰的本質，而是宮廟陣頭的把式。

只沉迷媽祖的庇佑，也許不需要建構國家吧！酩酊的瘋媽祖現象，讓人想到詩人陳千武在《媽祖的纏足》裡的一首詩〈平安〉：

平安──我的愚民政策 陳千武

雖然我沒有信仰

但我不反對妳信神

這樣

妳就不會跟我吵吵鬧鬧了

細心的閱讀人知道，以丈夫對妻子的口吻，其實諷喻黨國體制對台灣人民。陳千武在一九六〇年代以媽祖現象指涉戒嚴宰制，源於台灣文化協會的改革意識，這是戰後被流亡殖民政權破壞的進步性。單純的民俗或信仰成為政治文化的社會病理。黑道不只介入政治，也宰制了一些宮廟，挾持了媽祖，進香陣頭滋事狀況也多。去中國湄州進香，並非信仰的表露而是投機造勢的政經現象。

信仰是文化現象，相對政治、經濟的世俗性，應該守住庇佑、寄託的本質。政治人物平時可找時間去媽祖宮沉思默禱，為民祈福，省察權力作為。不要把媽祖信仰當做工具，帶入政治權力競奪。讓媽祖守護台灣鄉土，庇佑善良的台灣人民。進步的公民社會要有進步的公民意識，市民權才能煥發榮光，信仰也才有真摯的意義。

（作者是詩人）

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