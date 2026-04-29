自由廣場》鄭麗文的「龜跤趖出來」

◎ 方復權

台語有句俗諺「龜跤趖出來」（龜腳伸出來了），用來比喻某人遂行的計謀逐漸浮現。這句話用來形容國民黨主席鄭麗文目前的狀態，至為恰當。

鄭麗文廿七日接受專訪，除了再度自吹自擂，表示美國菁英圈高度肯定「鄭習會」之外，還宣稱「有一個布朗大學的教授認為我應該獲得諾貝爾和平獎」，不僅「大頭症」持續發作，更顯露出問鼎下屆總統大選的野心，因為她去年當選黨主席之後，被媒體問及「至今未承諾不參選二〇二八總統」，回答國民黨內未來有能力可以問鼎總統的政治明星，有可能不只一位，如今以諾貝爾獎為自己披上黃袍。

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鄭麗文跳槽國民黨之後，兩度榮獲不分區立委的禮遇，卻從未贏得區域立委選舉。國民黨連續三次總統大選失利，鄭麗文嗅到機會，以六萬多票當選黨主席，便積極利用「鄭習會」墊高自己。接下來的訪美行，全都不是為了兩岸和平，而是利用黨主席的優勢，創造個人聲望，畢竟穩定台海的關鍵力量在於執政黨，而非在野黨。

回過頭來，看看鄭麗文口中的布朗大學教授萊爾．高德斯坦（Lyle Goldstein），去年十月美國《時代》雜誌刊登其文章，標題為〈美國需提防台灣魯莽的領導人〉，直接點名賴清德總統。很顯然，這位教授的政治立場反對民進黨，支持鄭麗文便不足為奇，還送上諾貝爾和平獎的文宣大禮。

筆者預測，鄭麗文將會挑動二〇二八黨內總統初選紛爭，造成劇烈震盪，屆時國民黨恐怕會面臨四連敗。只不過，鄭一點也不擔心，因為她的親中爆衝純粹是為了創造自己的光芒，如同她年輕時高喊「台灣建國」，毫無為國為民的理想與眼光。

（作者從事國際貿易）

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