自由廣場》共用機場 實質送中的空中陷阱

◎ 劉哲瑋

金門縣政府最近大動作組團赴廈門考察，副縣長及一級主管申請遭移民署駁回後，縣府隨即改派不需中央核准的「副處長級」官員代打上陣，展現出「非去不可」的急迫感。

令人質疑的是，縣府到底在急什麼？此次考察核心，在於對岸放話要與金門共用「廈門翔安機場」，甚至推進直航。翔安機場還預留航廈給金門，更讓人相信此事並非傳聞。表面上，這似乎讓兩岸往來更便利，實則包藏國安陷阱。

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金門每年春季受濃霧影響，航班常因能見度不足需盤旋或轉降。一旦「共用機場」成真，未來往返台金班機若遇氣候干擾，極可能被引導「就近」降落翔安。

必須警覺的是，飛機一旦觸地，便進入中華人民共和國領土與司法管轄區。中共已通過法令，可隨時搜查手機資訊，且主張台灣人即其國民；任何曾發表對岸不悅言論的國人，只要降落翔安，隨時可能面臨扣押與審查。這絕非危言聳聽，而是把台灣人的生命財產安全主動交到對方手中。

除了人身風險，翔安機場高頻率起降也將嚴重擠壓金門尚義機場空域。當我國飛機在自家領空飛行都要「看人臉色」時，飛航主權已遭侵蝕。這種鯨吞蠶食模式，與近年「M503航路」爭議如出一轍。二〇一五年兩岸曾協議該航路向西「偏置」六海里，以避免軍事誤判；然而二〇二四年初，中國無預警取消偏置，讓民航機貼著海峽中線飛行，並啟用W122、W123銜接航線，直衝金、馬而來。

去年中國更啟用W121銜接航路，透過法律戰與心理戰，意圖將台灣海峽「內海化」。當民航機與軍機混雜在緊貼中線的航道，我方空防預警時間將從分鐘級縮短至數十秒；未來若中共軍機越過中線，我方恐難有足夠預警時間。這是不折不扣的「空域版木馬屠城」。

地方政府若只顧眼前「便利」或特定政治紅利，卻無視背後國安骨牌效應，就是對整體台灣利益的背叛。身為民主共同體的一份子，在追求生活便利時，更須思考：這項決定是否會讓同胞陷入險境？沒有任何便利，值得以主權與安全作為籌碼。

（作者是教師）

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