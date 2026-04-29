自由廣場》﹙林保華專欄﹚巴拿馬運河 中國也要長臂管轄

◎ 林保華

川普第二任上台後要收回巴拿馬運河，因為由李嘉誠的香港長和實業管理運河兩端的進出口，他並不放心。長和港口遂決定出售給美國財團貝萊德，剔除也是他們管轄的中國碼頭，這點政治敏感性他們還是有的。但是長和沒有想到的是，即使外國港口，落到香港手裡，就是落到中國手裡，就成為中國的核心利益，絕對不能吐出來。於是中國港澳辦透過香港黨報連續發文反對，聲稱這是涉及國家安全，也就是中國的核心利益，香港國安法壓倒一切法律，觸犯國家安全該當何罪？

香港多年來推行自由市場經濟，長和管理這些港口時並不需要中國同意，為何出售就要中國同意？問題因而複雜化。

請繼續往下閱讀...

後來的相關報導指出，在這項交易中，中國央企必須成為買方，中國方面明確要求中遠海運在該交易中獲得關鍵權益，初期尋求「平等合夥人」或入股兩至三成，後續傳出要求獲得「多數股權」或「否決權」，否則禁止該筆交易。

為達到這個目的，二〇二五年十二月底，中國國務院任命原中遠海運集團副總經理張勇為中國駐香港的中聯辦副主任，接替僅上任一年的祁斌。祁斌金融界出身，香港是金融中心，為防止政治官僚瞎指揮，派一個熟悉金融業務的官員。哪裡想到為了港口交易，物流壓過金融，踢走祁斌，由張勇就地監督這項交易，避免那些「奸商」鑽漏洞出賣國家利益。然而央企有否決權，不是等於在外資企業設立「黨的領導」？

巴拿馬對運河擁有主權，對中國的糾纏不予理會。二〇二六年二月下旬，巴拿馬最高法院對長和港口宣布判決：裁定授予長和子公司運營巴拿馬運河兩端港口的特許經營合約違憲；法院還認定該公司於二〇二一年依「自動續約條款」再取得的廿五年特許經營權（直至二〇四七年）無效。為此長和不服提出訴訟，否則等於向「美帝國」主義投降。

由於觸犯了不知何時開始的中國核心利益，中國政府今年三月立即威脅暫時接掌巴拿馬運河長和管理權的兩家外資企業，丹麥航運巨頭馬士基和總部設在瑞士的地中海航運公司，要他們立即退出營運，並告知他們不得「從事損害中國公司利益的非法活動」。另外刁難懸掛巴拿馬國旗進入中國港口的貨輪，故意延誤裝卸貨，以便全球客戶不敢租用巴拿馬貨輪；對此，美國國務院已對中國發出警告。一直聲稱尊重國家主權的中國，對巴拿馬維護自己國家主權，態度這樣惡劣，不是在打自己嘴巴？

中國為何傾全國之力要爭奪遠在天邊的巴拿馬運河？原來是古老的中華文明在作怪。「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣。」習近平身為天子，自然要長臂管轄世界各地。豈止台灣？包括川普。

長和實業要把百佳超市賣給惠康了，看來是他們很難在香港經營下去了。連李嘉誠都容不下，中國還開放個屁！

（作者林保華為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法