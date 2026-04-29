社論》中華民國 從政府到國家

「中華民國總統」雖沒抵達史瓦帝尼現場，卻證明了民主台灣這個國家及其民選總統的存在。（記者陳逸寬攝）

北京技術封殺賴總統出訪邦交國，外交部林部長則擔任特使成功達陣。北京國台辦大言不慚：「台灣沒有總統」。國民黨文傳會稍一回嘴：中華民國的總統當然存在，中國外交部立即糾正：世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身分招搖撞騙，只會自取其辱。國民黨，也就不接這個話題了。鄭麗文改變話題：有位布朗大學教授認為，她應該得諾貝爾和平獎。但她忘了，如果得獎，習近平應該同框。問題是，習近平可能認為：她配嗎！

台灣，當然有「總統」，而且是二千三百萬人定期選舉產生的國家元首。其實，北京豈只不承認民進黨總統，包括國民黨總統也只是「先生」而已。不必懷疑，它根本也不承認中華民國（政府）的存在：中華民國（政府）已於一九四九年消滅，以中華民國（政府，即兩個中國、一國兩府）之名拒絕統一也是台獨。凡此主張並非始於民進黨執政，只是老藍男寧可以「一中各表」自欺欺人，到了「鄭躺平」才大方承認，「九二共識」就是「同表一中」！

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我國現任總統，不論是哪一黨，都不會增加也不會減少其含金量，他是依「憲法增修條文」，經民主選舉產生的「總統」。「中華民國憲法」，一九四六年制定於南京，其中的「總統」係由「國民大會」選舉產生，選區涵蓋「秋海棠中華民國」。「增修條文」，一九九一年制定於台北，「總統」則由中華民國自由地區全體人民直接選舉產生，也就是「蕃薯中華民國」。顯然，「中華民國總統」的同樣稱呼，蔣中正、蔣經國與陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德，兩組的性質大不相同，李登輝則橫跨了橋的兩頭。台灣有總統，中華民國有總統，但這種總統是什麼樣的存在狀態，台灣人、中華民國國民自己要搞清楚，否則很容易被歪樓到一中憲法、同屬一中，把自己搞成不存在。

一九七一年的光復節，聯大通過二七五八號決議：承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表。此後，從南京到台北的「國民大會」，不斷選舉兩蔣據以宣稱「法統」（中國代表權），正式失去聯合國的支持。從此，承認「中華民國政府」的邦交國山崩地裂。民進黨執政，邦交國繼續「回歸祖國」，只是蔣氏大潰敗的餘音罷了。一九七九年「美匪建交」，這個走山運動接近完成了。剩下的垃圾時間，是等待蔣氏王朝結束的一九八八年。

李登輝主導，國、民兩黨合作，後蔣時代的寧靜革命，造成與以往截然不同的政治景觀。終於，兩蔣的「法統」，萬年國代最後走到終點，一九九二年立委在台灣全面改選。一九九六年「中華民國總統」開始由台灣人民直選產生。候選人及選舉人，都僅限於台澎金馬的合格公民。一個較少被注意到的質變在於，兩蔣堅持代表中國的「中華民國」，從原本的「（中國）政府」蛻變成「（台灣）國家」，後來民進黨執政，也承認「中華民國」是現階段台灣這個「國家」的名稱，但依其統治範圍、選民基礎，只代表台灣（台澎金馬）、二千三百萬人。亦即，只有「台灣代表權」，與代表中國的中華人民共和國政府互不相關。在中共統治的「流氓中國」操作下，國際對台灣這個「國家」迄未「法理承認」，但對在台灣名為中華民國的這個「國家」，採取「事實承認」的態度，且朝「法理承認」的方向演進中。

一九九二年，第二屆立委在台灣集會，一如「台灣前途決議文」所宣示：台灣是主權獨立國家，其主權領域僅及台澎金馬與其附屬島嶼，依目前憲法稱為中華民國。易言之，兩蔣時代與中華人民共和國政府互爭中國代表權的中華民國政府實質上已「國家化」了，不再是兩蔣時期國共內戰框架下的「兩個中國政府」之一。習近平，鄭麗文，國共想逆勢而為，讓時間沿著逆時針方向回到從前，國際社會尤其是民主國家可不奉陪。

這次，北京高舉自我感覺的「一中原則」，支使非洲三國封殺「中華民國總統」出訪邦交國，在國際主流場域所得到的不是附和，而是抨擊。美國參眾議員群起抨擊中國霸凌台灣，共和黨參議員匡希恆（John Curtis）說的好：中國施壓各國孤立台灣的作為，再次提醒我們，威權體制不僅在國內限縮自由，亦試圖向外擴張控制力。越來越多人看清了，「台灣」沒有問題，問題出在「流氓中國」。於是，「中華民國總統」雖沒抵達史瓦帝尼現場，卻證明了民主台灣這個國家及其民選總統的存在。

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