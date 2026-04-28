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社論》二次西進─危害台灣的壞主意

2026/04/28 05:30

中國通縮困局難解，此時倡言台灣產業二次西進，不僅跳進通貨緊縮深淵，違反經驗教訓及趨勢，也不合常識常理。（美聯社資料照）中國通縮困局難解，此時倡言台灣產業二次西進，不僅跳進通貨緊縮深淵，違反經驗教訓及趨勢，也不合常識常理。（美聯社資料照）

台灣與中國的兩個「中國黨」首領本月十日「鄭習會」之後，北京當局加緊對付台灣的工作。經貿十項措施之外，軍機軍艦脅迫不斷，外加海警船編隊襲擾金門海岸。最令國人反感的，它施壓第三國阻撓賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，宣稱「台灣沒有總統」，既踐踏國際飛航安全與秩序，也是「再次對台灣的恐嚇行為」。

同時，台灣內部若干政媒商大肆蠢動，與其唱和。眼中只有自身短期利益者，無視整體利益及中國以經促統伎倆，以商逼政，要求政府配合十項措施。對中國打壓賴總統出訪，立委賴士葆沒有指責中國的膽子，反批「政府不能以此政治操作」。尤有甚者，瞎捧中國而名列「十一傻」的呂禮詩登解放軍船艦，聲稱「祖國強大了，台灣更安全！」自曝敵我不分的錯亂；還有人配合中國今年第一季經濟成長似乎回溫，喊出台灣產業要「二次西進」。

從統計數字看，中國今年第一季國內生產毛額（GDP）成長五％，是近五季最高，官方因此宣稱「國民經濟實現良好開局，發展韌性和活力進一步彰顯」。這一斷言，國際經濟專家普遍不認同，指中國經濟要擺脫通貨緊縮困境仍言之過早，四月份製造業經理人採購指數（PMI）恐將重返通縮，而進行中的中東戰爭雖帶來能源價格震撼，也無助中國掙脫陰霾。換言之，第一季經濟成長有如黃鐵礦，被誤認為黃金，但假的真不了，而有「愚人金（fool’s gold）」之稱，官方說法與人民感受差距頗大。

就經濟常識看，不難判定現實。在構成GDP的四大項中，第一季整體數字優於預期，主要是政府主導的基本建設及公共投資強勁，但民間投資依然疲弱，外貿順差縮小，民間消費也欲振乏力。通貨緊縮的定義，是產能遠多於需求，中國曾多年以投資大幅擴充產能，以房地產等金錢遊戲助長熱潮，也帶動了民間消費。但是，川普第一任期起的經貿戰、武漢肺炎疫情北京處置不當、金錢遊戲泡沫爆破，把中國經濟打回原形。

威權政府需要經濟成長維持統治正當性。因而，政府一直是維持經濟成長主力，表現於公共投資，過多的產能近年還向各國傾銷。同時，整體經濟成長縱使再疲弱，官方統計也常人為調整，以致如去年GDP成長五％，精準達成北京預設的「五％左右」目標，堪稱「經濟奇蹟」；經濟學博士的故總理李克強曾質疑、財經界普遍詰問，當局都不改其行。

金錢遊戲時人聲鼎沸，一旦泡沫爆破痛苦不堪，調整恢復費時費力，日本經濟失落三十年就是殷鑑。在中國，家庭資產六、七成集中於房地產，近年泡沫破滅之後，紙上財富縮水，民間消費欲振乏力，產業內捲，上班族躺平。官方雖祭出各式補貼，都屬短期應急之計，未從根本著手，也常透支未來需求；購車、買家電等國家補貼均草草收場，既未能有效提振消費，也無以改善內捲、外捲困境。近期外賣平台的補貼大戰，「〇元奶茶」、「二點九元漢堡」等削價促銷，卻導致外賣商家淨利下滑，平台深陷虧損，外送員疲於奔命，消費者也未蒙其益，被稱通縮壓力下的內捲式競爭，即屬近例。

中國現今經濟困境，主要在民間消費不振導致的內需疲弱，民間消費支出佔GDP比重長期維持約四成左右，遠低於先進國家的六至七成水準。第一季的內需對GDP貢獻提升，主要來自政府部門挹注，民間可支配所得雖然提高，一般百姓寧可儲蓄以因應未知的經濟大環境，仍不願消費；構成內需的工業生產、零售額和固定資產投資也都持續放緩，內需仍是整體經濟最薄弱的環節。此時，中東局勢可能壓抑全球對中國商品需求，內外雙重壓力罩頂，各國都擔心通貨膨脹之勢，反而不利中國擺脫通縮困境。

中國通縮困局難解，此時倡言台灣產業二次西進，不僅跳進通貨緊縮深淵，違反經驗教訓及趨勢，也不合常識常理。就趨勢說，國際企業以共產中國「企業也姓黨」、通貨緊縮及地緣政治經濟因素，正大舉出走。台灣於一九九〇年代不顧李登輝「戒急用忍」苦口婆心，大膽西進，助成中國經濟崛起，繼之以軍事崛起，耀武揚威，如今飽受脅迫，實為「自作自受」。所幸台灣產業近年隨國際趨勢，大量撤出，走向科技創新與國際布局，整體經濟因上進而大好，也印證了「離中國越遠越好」。此時再談西進，實與國際趨勢背離，第二度自投羅網；如此愚不可及的主張，除了見利忘義、包藏禍心者外，在台灣也沒市場。

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