自由廣場》精神暴力界線不清 教師與家長無所適從

◎ 袁冰凝

衛福部預告修正《兒童及少年權益保障法》，將「精神暴力」及「其他不當對待」納入禁止行為，並配套行政裁罰機制。強化兒少保障固然正當，但本次草案概念界定不明、制度設計失衡，與其倉促推動，建議不如撤回重議。

從法律層面看，「精神暴力」屬典型不確定法律概念，其內涵以「心理顯著不適」與「意圖施加支配」為核心標準，但基準過於抽象，欠缺具體操作依據。若未明確行為強度、持續期間、語言內容及損害關聯性，勢必導致認定因人而異，使行為人難以預先判斷是否合法。

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對教師而言，課堂管理本包含糾正、要求與適度壓力，例如要求學生起立反省、調整座位，或因違規增加作業，原屬維持秩序的基本手段。然而新制之下，若僅因學生主觀感受不佳，即可能被解讀為貶抑或孤立，引發申訴風險。當具規範性的教學行為皆可能遭事後追責，教師恐趨向降低介入、避免衝突，反而弱化教學功能。

此一困境也將延伸至家庭。親職教育本包含即時情緒反應與價值引導，若家長因子女拒寫作業而責備，或以較嚴厲語氣提醒，皆可能被放大為威嚇或貶低。當親子互動隨時可能轉化為行政裁罰風險，家長勢必降低管教強度，甚至避免衝突以求自保。目前教育部已有法制對正當管教設有界線與免責空間；若衛福部另以不同標準評價相同行為，將產生法規適用競合，甚至可能違反「一事不二罰」原則，造成程序重疊與判斷歧異，使第一線人員無所適從。

兒少保障與教養權並非對立，關鍵在於法律必須清楚、可操作且一致。立法應區分持續性心理虐待與偶發性管教行為，明定合理管教除外條款，並整合教育與社福體系的判定標準。若無法劃清界線，最終被侵蝕的，將不只是教學權威與親職角色，而是社會對規範運作的基本信任。

（作者是法務人員）

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