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自由廣場》柯文哲，你又錯了！

2026/04/28 05:30

◎ 謝安民

四月廿日晚間十時許，柯文哲受黨工之託，跑到新光醫院去看他生病的親戚。據報導這個病人手術後第二天，有低血氧和心律不整的問題。新聞中也指出柯醫師要求住院醫師向他報告討論病情，顯然新光的醫護人員有人不滿柯文哲的舉措，所以消息洩露給媒體。

病人家屬關心親屬，希望能為他找到好醫師固然是人之常情，而且他們不清楚醫院運作的規矩，更是無可厚非。我不是要批評新光的醫護人員，不過他們都應該非常了解醫院的運作，而且都有充分遵守規定，使醫療工作順利進行，取得最好的結果之義務。

個人認為，這個事件，有兩個值得商榷之處，一、柯醫師有沒有新光醫院的臨床權限（clinical privilege）。每個醫院為使每個有接觸到照顧病人的工作的人，維持一定水準之上，都設有資格審查委員會。並不是每一個有醫師執照的人，喜歡到哪家醫院去看病就可以接觸病人。柯文哲雖有很多頭銜，但他有沒有維持他的行醫知識和技巧，尤其一個做了八年市長、土城看守所又住了一年的人，行醫資格得要由別人來審核，而非自己說說就可。同樣地，在忙著踩飛輪收錢、推動下屬放水容積率之餘，柯醫師是否有上足夠的繼續醫學教育的課，可以維持醫師執照的能力呢？

其次，晚上十點，去找住院醫師了解病情是否妥適？我不知道當晚病人的病情穩不穩定？新光那一晚的外科加護病房是否忙碌？這一點我無法回答。但如果病人情況穩定，似可等到次日上午再和病人的主治醫師或其組員討論。如果不穩定，也可找適當的主治醫師級的人討論，都要比和住院醫師討論好，尤其是值班住院醫師，通常對病人也不是很了解。

筆者不會責怪新光的醫護人員，畢竟柯先生是常上電視，揮舞雙手，大嗓子罵這個、吼那個、也是選過總統的人。而在醫院工作的基層大多是善良、單純，為醫療工作而非常忙碌的人。

柯文哲雖然號稱智商一五七，又曾當過外科教授及台北市長，但他的做事邏輯和做人行事卻常有偏差。對於夜訪新光醫院一事，我實在不得不說，「柯文哲，你又錯了！」

（作者是退休心臟科醫師）

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