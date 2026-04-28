自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》鞭刑救治安？別讓民粹情緒凌駕法治理性

2026/04/28 05:30

◎ 余郡恩

國民黨立委洪孟楷等五十二人日前提出「鞭刑公投」提案，主張針對性侵、虐童及高額詐欺等犯罪增設特別刑法制度，試圖以重典加強打擊力道，但隨即在社群媒體引發熱烈討論，不少支持者認為唯有讓犯罪者感受肉體痛楚，才能產生足夠嚇阻力並彰顯社會正義。然而，看著政治人物在國會席次過半的情況下，捨棄直接修法的職權，反而訴諸公投來煽動大眾不安情緒，推行違背國際人權趨勢且邏輯充滿矛盾的古老刑罰，對這種訴諸民粹的作法，個人實在不敢苟同。

首先，該提案對犯罪種類的挑選具有明顯的「階級選擇性」。學者沈榮欽直言，提案鎖定詐欺卻排除了白領犯罪，他質疑：「請問傅崐萁過去涉及炒股與土地交易的犯行需要實施鞭刑嗎？」這種標準不一的篩選，難免讓人質疑是為了特定權貴開脫。律師林智群也諷刺地指出，若要追求重典，民進黨不如支持將「油門給它催下去」，連貪污與共諜也一併納入鞭刑範圍。此種論點戳破了支持者的假象：即許多人支持鞭刑是抱持著「輪不到我」的心態，若將處罰擴及大眾日常易犯的超速或違停，社會恐怕會立即改口。這種選擇性的法治觀，本質上就是一種偽善的道德綁架。

再者，台灣治安指數在國際評比中長年優於實施鞭刑的新加坡，盲目引進不僅缺乏嚴謹的實證研究支持其能降低犯罪率，更會與我國已內國法化的《兩公約》產生嚴重法律衝突。強行推動將導致台灣國際人權排名大幅倒退，甚至引發與歐盟等國際盟友間的外交摩擦。

我們應該追求的是，建構系統性的社會安全網並落實司法改革，而非回歸原始的肉體摧殘。呼籲立法院應回歸專業法理討論，莫讓治安議題淪為政黨的政治秀場。

（作者是學生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書