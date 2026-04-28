自由廣場》鞭刑救治安？別讓民粹情緒凌駕法治理性

◎ 余郡恩

國民黨立委洪孟楷等五十二人日前提出「鞭刑公投」提案，主張針對性侵、虐童及高額詐欺等犯罪增設特別刑法制度，試圖以重典加強打擊力道，但隨即在社群媒體引發熱烈討論，不少支持者認為唯有讓犯罪者感受肉體痛楚，才能產生足夠嚇阻力並彰顯社會正義。然而，看著政治人物在國會席次過半的情況下，捨棄直接修法的職權，反而訴諸公投來煽動大眾不安情緒，推行違背國際人權趨勢且邏輯充滿矛盾的古老刑罰，對這種訴諸民粹的作法，個人實在不敢苟同。

首先，該提案對犯罪種類的挑選具有明顯的「階級選擇性」。學者沈榮欽直言，提案鎖定詐欺卻排除了白領犯罪，他質疑：「請問傅崐萁過去涉及炒股與土地交易的犯行需要實施鞭刑嗎？」這種標準不一的篩選，難免讓人質疑是為了特定權貴開脫。律師林智群也諷刺地指出，若要追求重典，民進黨不如支持將「油門給它催下去」，連貪污與共諜也一併納入鞭刑範圍。此種論點戳破了支持者的假象：即許多人支持鞭刑是抱持著「輪不到我」的心態，若將處罰擴及大眾日常易犯的超速或違停，社會恐怕會立即改口。這種選擇性的法治觀，本質上就是一種偽善的道德綁架。

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再者，台灣治安指數在國際評比中長年優於實施鞭刑的新加坡，盲目引進不僅缺乏嚴謹的實證研究支持其能降低犯罪率，更會與我國已內國法化的《兩公約》產生嚴重法律衝突。強行推動將導致台灣國際人權排名大幅倒退，甚至引發與歐盟等國際盟友間的外交摩擦。

我們應該追求的是，建構系統性的社會安全網並落實司法改革，而非回歸原始的肉體摧殘。呼籲立法院應回歸專業法理討論，莫讓治安議題淪為政黨的政治秀場。

（作者是學生）

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