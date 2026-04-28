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自由廣場》從後勤中心到區域之盾 漢翔F-16體系的戰略轉型

2026/04/28 05:30

◎ 張厚光

隨著F-16V改裝與新機將逐步交付，台灣正邁向全球規模最大F-16V運用國之一。儘管輿論多聚焦在機隊規模與性能，然而整體國防體系而言，卻是更具國家戰略價值的資產，尤其是已然成形、卻尚未被正視的地緣政治影響力的核心—漢翔與美方合作的F-16維修中心。

現階段，維修中心主要被視為提升國軍妥善率的後勤單位，但若從現代戰爭「體系對抗」邏輯來看，它不只是後勤支援的末端，而應被定位為印太區域的「戰力能量節點」。決定戰爭勝負的關鍵，往往不在首輪火力的宣洩，而在於體系能否在受損後快速恢復。維修，正是戰鬥得以持續的絕對前提。

台灣要實現從「維修中心」到「戰力節點」的躍升，需從以下三個維度進行戰略轉型：

一、將「實戰壓力」轉化為「標準化經驗」：台灣長期處於高強度的軍事壓力與灰色地帶行動中，國軍機隊的運作頻次與損耗程度遠超一般國家。這意味著我們的維修體系是在「類實戰」環境下進行壓力測試。這種在極端環境下累積的在地修護經驗與數據，是其他F-16使用國難以複製的護城河。政府應推動將這些非典型的維修案例制度化、標準化，建立起一套具備「台海經驗」的快速周轉體系，使台灣具有區域維修樞紐的技術底氣。

二、從「低階勞動力」轉向「關鍵系統主導」：目前維修能量多集中在機體架構。執政團隊應運用現有的合作契機，積極爭取更高價值的模組授權，特別是航電核心、雷達感測器與電戰系統。唯有掌握這些具備高度依賴性與技術門檻的關鍵零組件維修能量，台灣才能從國際供應鏈的「參與者」，升級為區域安全鏈中「不可替代的必要節點」。當區域內盟友的戰機若有緊急需求，台灣能提供與原廠同等的技術支援，這本身就是最強大的籌碼。

三、從「內需市場」轉向「區域安全服務」：政策思維應從「等待分配訂單」轉為主動「定義市場」。政府應結合外交與產經能量，提出「區域維修與快速周轉方案」。在戰時或危機時刻，台灣若能展現其作為亞太F-16能量中心的快速修復力，這不僅是產業利潤，更是向國際夥伴證明台灣具備支撐區域集體安全的實質貢獻。

台灣已走到一個關鍵門檻：我們正從先進武器的「採購者」，轉型為作戰體系的「參與者」。然而，制度與投資必須同步到位，包括法規認證的跨國對接、高階技術人才的長期培養，皆需跨部會的高度協調。在未來的戰場上，決定勝負的不只是誰擁有最強大的武器，而是誰能讓武器持續發揮效能。提升維修中心至戰略高度，讓台灣成為印太不可或缺的技術節點，正是眼前最不該錯過的轉折點。

（作者服務於漢翔公司）

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