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自由廣場》溫情假象下的核艦野心 看中共如何包裝對台壓迫

2026/04/28 05:30

◎ 衛重華

中共近期釋出海軍宣傳片《隱入深海》，表面上是慶祝建軍周年的影像作品，實際上卻是一次高度設計的軍事與政治訊號釋放。片中以「遼寧」、「山東」、「福建」三名軍官角色對應現役航母，並刻意安排一名十九歲、名為「何劍」的新兵，透過諧音暗示「核艦」，毫不掩飾地宣告其核動力航母的發展進度。這種將軍事戰略包裝成娛樂敘事，正是中國人民解放軍慣用的宣傳模式，一方面對內鞏固民族主義情緒，一方面對外釋放威懾訊號。

然而，真正令人反感與警惕的，是影片中刻意安排的「小灣回家」橋段。透過父子對話，將台灣擬人化為不願回家的孩子，再以「媽媽在等你」進行召喚，這種並非單純的情節設計，而是中共長期對台統戰的典型話術。它試圖以家庭倫理掩蓋現實中的軍事壓迫，把軍演與封鎖演練轉化為「親情呼喚」，將主權問題降格為情感問題。這種操作早已失去說服力，反而凸顯其對台灣自主意志的輕蔑與否定。

從現實戰略環境來看，中共雖持續投入巨資推動「藍水海軍」與航母戰力，但其區域影響力並未如宣傳般全面擴張。南海情勢顯示，中共即使強化軍事存在，仍難有效阻止周邊國家的能源開發與補給行動。以菲律賓為例，其近年與美國的軍事合作顯著升溫，多邊聯合演訓已逐漸形成區域性的安全網絡。這意味著，中共即使擁有更多航母與遠洋投射能力，若缺乏盟友支持與國際信任，其戰略效益仍將受到結構性限制。

更深層來看，這支宣傳片反映出中共在對外敘事上的根本矛盾。一方面，它試圖以軍事現代化展現強權姿態；另一方面，卻仍依賴情感勒索與歷史敘事來合理化其對台主張。當「核動力航母」與「回家吃飯」同時出現在同一敘事中，其荒謬性不僅削弱宣傳效果，也讓國際社會更容易看穿其政治意圖。

對台灣而言，關鍵不在於嘲笑這些拙劣的宣傳手法，而在於清楚辨識其背後的戰略邏輯。中共透過語言與文化包裝，試圖降低威脅感並影響輿論判斷，但其核心仍是以軍事力量為後盾的政治壓迫。小灣回家不是溫情呼喚，反而是對民主體制的挑戰。

（作者是軍人）

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