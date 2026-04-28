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自由廣場》中共一句話 拆穿國民黨的中華民國信仰

2026/04/28 05:30

◎ 林逸民

中國為無理阻撓賴清德總統出訪，不顧自身財政與經濟危機，耗費大筆救命錢，收買塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三個島國，臨時封閉領空，使總統專機無法通過，以為這樣可打擊我國外交，但只是改由外交部長林佳龍臨危受命，參加史瓦帝尼國王登基四十周年與五十八歲壽誕的「雙慶」。

平心而論，這件事受創最大的，反而是國民黨的「中華民國」信仰。中國對於阻撓賴總統出訪，惡狠狠地聲稱：「沒有中華民國」，所以當然「沒有中華民國總統」也沒有總統出訪這件事。

國民黨長年把「中華民國」當神主牌，中國則從來堅稱中華民國早在一九四九年滅亡，根本不存在，中國這次如此反應，只是中共的一貫主張。其基本原因也很明確，那就是如果中華民國還沒死透，豈不是能與中共爭奪中國統治權？那還得了。

這個很根本的道理，國民黨卻老是掩耳盜鈴、自欺欺人，聲稱中國會接受中華民國，甚至還天真地主張中華民國可以達到「兩岸和平」。這個妄想根本與事實完全相反，中國絕不承認中華民國存在，只想徹底抹除中華民國。

中國此次發言，毫不顧忌國民黨黨主席鄭麗文剛剛才參加完「鄭習會」，沾沾自喜地帶著空頭支票回國聲稱「惠台」，就把國民黨的神主牌徹底拆了，而鄭麗文竟然對此一言不發，也就是說，連國民黨黨主席都已經拋棄了「中華民國」。

人類歷史上，有無數勢力都認為自己是世界中心、最文明，因此到處都有人自稱中國、中華。當初發現中國「無國名」因而發明以中國為國名的代表人物梁啟超，也以白紙黑字留下紀錄「曰中國，曰中華，又未免自尊自大，貽譏旁觀」，顯示他很清楚這是個妄自尊大、受世人嘲笑的名字。

台灣到底為何要繼續頂著這個外來的「貽譏旁觀」名字？過去國民黨欺騙大家：啊，用這個名字，中國可以接受，但是事實上，中國從來對中華民國高度過敏，恨不得把中華民國的一切殘跡都要抹除掉。反而是，想幫助台灣的盟友，看到台灣自稱的英文國名卻是「China」，感到疑惑。頂著「中華民國」這種名字只是更增加台灣的危險而已。

國民黨如今對中國的「沒有中華民國」發言，也沒有任何抗議，連國民黨都已經不在乎中華民國了，那麼，該是全民形成共識，拿掉這個無用有害空殼名字的時候了。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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