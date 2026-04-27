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自由廣場》當違禁品走進教室： 電子煙氾濫下的教育失守

2026/04/27 05:30

◎ 墨客

近日傳出有國小老師指出，班上竟有七名學生持有電子煙。這不只是單一校園事件，更像是警訊：當本該是學習與成長的空間，開始滲入成人世界的成癮商品，問題已經不只是「學生行為偏差」，而是整個制度與環境的失衡！

首先，現行法規對教師的限制，已讓校園管理陷入「有責無權」的困境。教師明明肩負維護校園安全的責任，卻在實務上無法對學生進行違禁物品檢查。當老師只能「懷疑」，卻不能「確認」，甚至一旦處理方式稍有不慎，就可能面臨家長投訴或行政調查，最終形成寒蟬效應。在規範繁複、責任沉重、風險極高的情況下，教師自然傾向保守處理，導致學生攜帶違禁品進入校園的情況逐漸失控。當制度讓第一線的守門人失去工具，再多的宣導也只是紙上談兵。

其次，電子煙取得門檻過低，更是問題擴大的根本原因之一。如今在各類網路平台、社群媒體，甚至私下通訊群組中，電子煙幾乎唾手可得。販售者以隱晦方式規避查緝，甚至針對年輕族群設計口味與包裝，吸引未成年人嘗試。若政府仍停留在零散查緝或象徵性裁罰，而未針對源頭供應鏈進行全面性修法與嚴懲，那麼再多校園端的努力，也只是治標不治本。當違法成本遠低於獲利，黑市自然擴張。

再者，電子煙對學童危害，遠比一般人想像的更深遠。尼古丁成癮會影響大腦發育，降低專注力與學習能力，甚至可能成為未來接觸其他成癮物質的起點。此外，許多電子煙產品成分不明，長期吸入對呼吸系統與心血管健康造成潛在風險。對仍在發育階段的兒童而言，這些傷害往往是不可逆的。當這樣的產品在校園內擴散，等同於讓孩子在毫無防備的情況下，提早承受本不屬於他們的健康風險。

綜合來看，這起事件揭露的，不只是學生個別行為問題，而是制度漏洞、執法失靈與市場失控的交錯結果。當我們還在討論「要不要管」的時候，電子煙早已悄悄改變了一整個世代的健康與未來。

（作者為現職國中教師）

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