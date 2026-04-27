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自由廣場》胡，怎麼說）鄭麗文西歸舔共帶回大臭包…台灣沒有總統！

2026/04/27 05:30

◎ 胡文輝

國民黨黨魁鄭麗文西歸中國舔共媚習，態度簡直向習皇下跪叩首「三呼萬歲」，回台後還恬不知恥的炫耀，但她帶回台灣的不是「假、大、空」惠台十項，更不是所謂「和平」，她帶回的只有中共給的兩個臭蛋大禮包︰「中華民國不存在」、「台灣沒有總統」！

「中華民國不存在」、「台灣沒有總統」，不會只針對民進黨政府及賴清德總統，中共的邪惡野心就是消滅中華民國、不許台灣人自己選出總統。鄭麗文拿回中共給的兩大臭蛋，還喜滋滋向台灣人驕示，叛國賣台不知恥！

鄭麗文前腳回台，炫耀習鄭會未歇，中國就伸邪黑手施壓馬達加斯加等三國，突襲式臨時取消總統專機飛航許可，賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼前夕被迫暫緩。中國粗暴野蠻打壓台灣，遭多國譴責，該國外交部及國台辦則辯稱，根據「一個中國原則」，世界上早就不存在中華民國、台灣沒有總統。

中國外交部及國台辦的「一個中國原則」，和鄭麗文講的九二共識「一個中國原則」，百分之百是同一個，一中就是中華人民共和國。這下子真相大白，國、共兩個中國黨聯合強迫台灣接受的「九二共識」，最直白的解釋就是︰「中華民國不存在」、「台灣沒有總統」！

這就是鄭麗文念茲在茲西歸中國要到的！難怪賴總統遭中共打壓不能出訪，鄭麗文不譴責中共，卻反批賴總統該檢討自己，還和中國當局唱同調，都抬出九二共識、一中原則。

鄭麗文舔共帶回台灣的臭蛋，除了「中華民國不存在、台灣沒有總統」，阻延軍購預算也是大臭蛋。習鄭會前，國民黨立委傳出被交付任務阻擋軍購預算，做為鄭麗文向習近平交出的作業，習鄭會後，藍委聯合白七加一立委假意審查、實在拖延，傳出對岸已交代「作業」，藍白要像死狗活拖把軍購拖到五月中「川習會」後，並伺機歸零。

從立院三黨黨團協商軍購特別條例及預算初步過程，令人擔憂藍白在背後赤黑手操控下，台灣的國防恐遭藍白出賣、毀掉，「中共軍事威脅」、「打造台灣之盾」、「打造非紅無應鏈」、「國防產業」等字眼都遭藍白刪掉，對照鄭麗文稱「共軍圍台軍演是保護台灣」，藍白審查軍購案時，不但內中有鬼，根本鬼影幢幢！

一黨專政極權的中華人民共和國，否定台灣有總統，卻用挺誰選總統當誘餌，鄭麗文、韓國瑜、盧秀燕、柯文哲全上鈎，充當中共鬥爭賴總統、併吞台灣的倀鬼、傀儡。明明個個都是騙鬼，偏偏台灣有人信，哀哉！

（作者為資深媒體人）

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