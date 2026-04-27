自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》併購案的國安盲點 外送大軍淪中共免費探路人？

2026/04/27 05:30

◎ 池明

點外送是許多台灣人的日常，但這個再平凡不過的舉動，可能正在悄悄瓦解國防防線？公平會近期審查 Grab併購Foodpanda一案，多數人關心的是未來是否有免運？會員費是否調漲？然而，在全民國防的視角，這是一場山雨欲來的國土測繪保衛戰！

所稱全民國防，即是認知到「生活處處是防線」。一旦戰爭打的是城鎮戰，勝負關鍵就在於「巷弄地形」。

國人熟悉的Google地圖，多半只拍到大馬路。但Grab引以為傲的GrabMaps卻是大數據的「活地圖」，它即將可能靠著全台十幾萬名外送員，每天趕單進出防火巷、大樓側門、地下停車場等…鑽出來的。這無形中繪製出了台灣最精密的3D立體兵要圖。這些複雜的巷弄就是我們抵抗外敵的天然掩體，怎能輕易將數據交到外人手裡？

Grab地圖技術與華為的「花瓣地圖」有著密切合作，其雲端服務更包含阿里巴巴的「阿里雲」，更令人毛骨悚然。在中共《國家情報法》的緊箍咒下，只要北京當局一聲令下，中企必須無條件交出所有數據。等於讓台灣十幾萬名外送大軍，於不知不覺中，被迫成為解放軍的免費探路人！

試想，若我國防高官或重要將領，深夜點了一包鹹酥雞外送，敵方透過阿里雲的大數據比對，瞬間就能精準鎖定其座標與作息。若再循著被收買的外送員，其日常鑽出的「隱蔽路線」，直接進行精準斬首，後果不堪設想。

全民國防不能只是一句口號，必須落實在每個數位細節裡。當我們的手機足跡已經成為現代戰爭的導引武器，公平會、數發部與國安單位，萬萬不能再用「外資合併」的單純商業邏輯來草率審查此案。

呼籲相關單位，絕不能只用「市場有沒有壟斷」的舊有經濟思維來審查此案。台灣地理情資與全民個資，是數位時代最寶貴的國防資產。如果 Grab無法提出技術證明，保證台灣數據百分之百「落地」且徹底切斷與華為、阿里雲的聯繫，政府就應展現捍衛國土安全的魄力，直接否決這項併購案！

守護台灣，就從守護我們的巷弄圖資做起。別讓一份日常的外送鐵板燒，成了中共無人機長驅直入的導航路標。

（作者為教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書