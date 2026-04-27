自由廣場》併購案的國安盲點 外送大軍淪中共免費探路人？

◎ 池明

點外送是許多台灣人的日常，但這個再平凡不過的舉動，可能正在悄悄瓦解國防防線？公平會近期審查 Grab併購Foodpanda一案，多數人關心的是未來是否有免運？會員費是否調漲？然而，在全民國防的視角，這是一場山雨欲來的國土測繪保衛戰！

所稱全民國防，即是認知到「生活處處是防線」。一旦戰爭打的是城鎮戰，勝負關鍵就在於「巷弄地形」。

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國人熟悉的Google地圖，多半只拍到大馬路。但Grab引以為傲的GrabMaps卻是大數據的「活地圖」，它即將可能靠著全台十幾萬名外送員，每天趕單進出防火巷、大樓側門、地下停車場等…鑽出來的。這無形中繪製出了台灣最精密的3D立體兵要圖。這些複雜的巷弄就是我們抵抗外敵的天然掩體，怎能輕易將數據交到外人手裡？

Grab地圖技術與華為的「花瓣地圖」有著密切合作，其雲端服務更包含阿里巴巴的「阿里雲」，更令人毛骨悚然。在中共《國家情報法》的緊箍咒下，只要北京當局一聲令下，中企必須無條件交出所有數據。等於讓台灣十幾萬名外送大軍，於不知不覺中，被迫成為解放軍的免費探路人！

試想，若我國防高官或重要將領，深夜點了一包鹹酥雞外送，敵方透過阿里雲的大數據比對，瞬間就能精準鎖定其座標與作息。若再循著被收買的外送員，其日常鑽出的「隱蔽路線」，直接進行精準斬首，後果不堪設想。

全民國防不能只是一句口號，必須落實在每個數位細節裡。當我們的手機足跡已經成為現代戰爭的導引武器，公平會、數發部與國安單位，萬萬不能再用「外資合併」的單純商業邏輯來草率審查此案。

呼籲相關單位，絕不能只用「市場有沒有壟斷」的舊有經濟思維來審查此案。台灣地理情資與全民個資，是數位時代最寶貴的國防資產。如果 Grab無法提出技術證明，保證台灣數據百分之百「落地」且徹底切斷與華為、阿里雲的聯繫，政府就應展現捍衛國土安全的魄力，直接否決這項併購案！

守護台灣，就從守護我們的巷弄圖資做起。別讓一份日常的外送鐵板燒，成了中共無人機長驅直入的導航路標。

（作者為教師）

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