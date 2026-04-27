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自由廣場》「吃」定台灣 呂禮詩一再挑戰底線…

2026/04/27 05:30

◎ 陳昶日

繼前年參加廣東珠海航展，去年出席北京九三大閱兵後，退役海軍艦長呂禮詩日前在青島登上導彈驅逐艦烏魯木齊號，大言不慚表示：「祖國強大了，就代表台灣更安全了。」！

領取台灣納稅人的終身月退俸，呂禮詩卻非《兩岸人民關係條例》規範對象，現行法律僅適用於政務副首長或少將以上人員，即使呂禮詩連最基本忠誠義務都無法做到，但三番兩次發表離譜媚共言論，一再挑戰台灣人底線，法治國家依法行政原則拘束下，主管機關始終無法輕舉妄動懲戒。

儘管執政黨立委立刻提案修法，擬擴大規範對象至校級以上且領取終身俸的退除役軍官，只是立法院朝小野大下，過去一年半來修法提案一直躺在那候審…吃定法制漏洞奈何不了他，又有過半數在野黨立委助威壯膽，投敵者有恃無恐，凸顯民主社會對國安風險束手無策的困境。

諷刺的是，呂禮詩看完烏魯木齊號後受訪，除了籠統提及防空制海反潛能力之外，竟以船艙整潔程度再加上文宣品擺置，作為共軍海軍「準備好了」的證明。所謂內行看門道外行看熱鬧，把服裝儀容內務環境整潔跟戰力兩者劃上等號，正是國人長期詬病的軍方形式主義造假做風，呂禮詩退役後劣根性難改，完全符合台灣俗諺：「牛牽到北京也是牛」。

在抖音影片廿五位台灣名嘴排行榜，呂禮詩從第五名跌至第廿三名，被列入「關注不再」受冷落代表人物。一旦北京當局不再視其為發動認知威脅的有效工具，呂禮詩恐會更賣力演出，才有可能挽回小粉紅們的注目，站上烏魯木齊號高唱讚歌絕對不是最後一次。

（作者為兼職專欄作家）

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