自由廣場》國安修法防敵對動員 也要嚴守法治邊界

◎ 再米

民主能容納尖銳批評政府，也能容納統獨、國家定位與兩岸政策辯論；但民主沒有義務保護替敵對政權鼓吹武力消滅本國主權的宣傳。國安法修法的核心，不是讓政府拿國安壓言論，而是把自由討論、政治主張與敵對動員分清楚。

草案針對以文字、聲音、影像等方式，公開鼓吹、倡議或支持外國、中國、港澳或境外敵對勢力，對中華民國發動戰爭，或以非和平手段消滅中華民國主權者，可處行政罰。這個事實說明，爭點不在一般政治意見，而是敵對勢力的暴力目標能否被包進言論自由。

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既然牽涉言論，政府更不能只喊國安。誰來認定、如何認定、如何救濟，都必須寫清楚；若涉及網路內容處置、限制接取或命令改正，更應有明確門檻與司法監督。國安名義越大，行政權越要受檢驗，法治邊界才不會被擠壓。

在野黨質疑構成要件不明、行政權過度集中，不能用一句「反國安」打發；但這項質疑也不能倒過來替鼓吹武力滅國找藉口。若把公開支持敵對政權以戰爭或非和平手段消滅台灣主權，全都塞回言論自由，實質上就是要求民主制度替自己的解體放行。

成熟民主不是沒有紅線，而是紅線必須窄、準、可受檢驗。批評政府、主張政策、討論統獨，應受保障；鼓吹敵對勢力以暴力或非和平方式消滅主權，則應被排除。界線劃不好，政府會被懷疑擴權；完全不劃，國安防衛就會被敵對宣傳反覆測試。

國安修法要快，更要準。政府不能拿國安換取空白授權，在野黨也不能拿言論自由拆掉國安門鎖。自由不是替滅國宣傳開後門，法治也不是給行政權開空白支票；把紅線寫窄、程序審嚴、執法攤在陽光下，才是台灣面對敵對滲透時最該守住的民主防線！

（作者為退休人士）

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