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自由廣場》當滲透變日常 白宮槍響的警示

2026/04/27 05:30

◎ 蕭錫惠

二〇二六年四月廿五日，美國白宮記者晚宴期間傳出槍響。這不只是維安失誤，而是一個結構性警訊：當全球最嚴密的安全體系，仍在高度控管的場域出現破口，代表我們過去依賴的防衛邏輯，已經無法應對新的威脅形態。

問題不在於一把槍如何進入會場，而在於這個人為何能夠進入這個系統！

當威脅從外部敵人轉為內部生成，傳統安全機制就會失效。安檢可以擋住武器，卻無法辨識一個人長期累積的極端化過程；制度可以建立防線，卻無法處理被滲透後的信任崩解。白宮的槍聲揭示一個現實：防線還在，但信任已經鬆動。

把這個場景放回台灣，問題會更加尖銳！

台灣長期面對的，不只是軍事威脅，而是一種更複雜的滲透模式。所謂入海、入島、入宮廟、入政黨，不是口號，而是一套逐步改變社會結構的操作。它的目的，不是一次性破壞，而是讓整個社會在不知不覺中，變成可被影響甚至可被動員的體系。

入海與入島，是最容易被看見的部分。灰色地帶行動與界線模糊，正在改變人們對正常的認知。當壓力變成日常，反應就會遲鈍。

「四入」之中，最危險的不是入海，也不是入島，而是入宮廟。因為它不是突破，而是滲入。宮廟是台灣最深層的社會連結，也因此成為最容易被利用的節點。當一場廟會、一段人情往來，都可能成為訊息流動的管道，滲透就不再是遠方的威脅，而是發生在日常之中。當宗教活動與資金缺乏透明，外部影響就能在不被察覺的情況下擴散。

這不是宗教問題，而是國安問題。問題從來不在信仰，而在利用信仰的人！

入政黨則讓滲透進入決策層。當影響力能透過制度運作發揮效果，政策可以被調整，議題可以被設定，甚至風險本身都可能被重新定義。這種滲透最危險的地方，在於它不需要被看見。

白宮的槍聲讓我們看到物理突破，但更值得警惕的是那些沒有聲音的改變。當社會開始習慣異常，當制度對風險失去敏感度，防線就已經開始瓦解。

面對這樣的挑戰，單靠強化維安已經不夠。台灣需要讓制度邊緣的場域更加透明，建立動態的風險評估，並提升整體社會的辨識能力。

當人民無法辨識滲透，任何制度都會被繞過。白宮的槍聲提醒我們，崩潰往往不是從最強的地方開始，而是從最被忽視的地方開始。

當滲透變成日常，最危險的，不是敵人，而是我們已經不再把它當作敵人！

（作者為自由撰稿人）

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