自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》許釗滂／你心中有象徵台灣的動物嗎？

2026/04/27 05:30

櫻花鉤吻鮭（許釗滂作品）櫻花鉤吻鮭（許釗滂作品）

◎圖文／許釗滂

在我心中，最能象徵台灣的動物，是台灣櫻花鉤吻鮭。

我曾經在公共電視《有話好說》的節目中說過：如果要用一種動物來象徵台灣，我心中的答案，就是台灣櫻花鉤吻鮭。這不是一時的想法，而是多年來對這片土地與生命觀察之後，在心中逐漸形成的一種意象。

牠原本不是屬於孤島的生命。遠在冰河時期，櫻花鉤吻鮭的祖先如同其他鮭魚一樣，具有「降海洄游」的習性：在河川誕生，游向大海成長，再逆流而上回到故鄉繁衍下一代，那是一種與天地往返的生命旅程。

然而冰河期結束後，氣候逐漸暖化，台灣周圍海域水溫升高，再加上地殼變動與地形阻隔，使這一群鮭魚再也無法回到海洋。牠們被留在大甲溪上游高海拔的冷水溪流中，與世界隔開。為了生存，牠們演化成終身棲息於淡水的族群，不再前往大海。牠們沒有消失，而是選擇留下來，適應環境，在有限的天地中延續生命。

這段歷程，像極了台灣的命運。

台灣是一座被海洋環繞的島嶼，在歷史與現實之中，常常被孤立、被忽視，甚至被打壓。但就像櫻花鉤吻鮭一樣，我們沒有因為困境而消失，而是在這片土地上努力扎根、生存與成長。為了讓世界看見台灣，為了讓這座島嶼被肯定，一代又一代的台灣人默默奮鬥，才有了今天的成就與尊嚴。

櫻花鉤吻鮭生活在清澈而寒冷的溪流中，對環境的要求極為嚴苛，只要水質稍有污染，族群就會受到威脅。牠的存在，本身就是一種純淨與堅韌的象徵，也是一種守護家園的象徵。正如台灣這片土地，雖然不大，卻孕育出豐富而堅強的生命力。

在我看來，如果台灣需要一種動物來象徵自己的精神，那不是兇猛的猛獸，也不是巨大的動物，而是這種安靜而頑強的小生命。牠被困在山中，卻沒有放棄生存；牠與世隔絕，卻依然延續血脈；牠不張揚，卻獨一無二。

因此我始終認為，台灣櫻花鉤吻鮭不只是一種珍貴的魚類，更是台灣精神的縮影。

牠告訴我們…

即使身處孤島，只要守住自己的河流，生命就能繼續向前。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書