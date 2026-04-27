自由共和國》許釗滂／你心中有象徵台灣的動物嗎？

櫻花鉤吻鮭（許釗滂作品）

◎圖文／許釗滂

在我心中，最能象徵台灣的動物，是台灣櫻花鉤吻鮭。

我曾經在公共電視《有話好說》的節目中說過：如果要用一種動物來象徵台灣，我心中的答案，就是台灣櫻花鉤吻鮭。這不是一時的想法，而是多年來對這片土地與生命觀察之後，在心中逐漸形成的一種意象。

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牠原本不是屬於孤島的生命。遠在冰河時期，櫻花鉤吻鮭的祖先如同其他鮭魚一樣，具有「降海洄游」的習性：在河川誕生，游向大海成長，再逆流而上回到故鄉繁衍下一代，那是一種與天地往返的生命旅程。

然而冰河期結束後，氣候逐漸暖化，台灣周圍海域水溫升高，再加上地殼變動與地形阻隔，使這一群鮭魚再也無法回到海洋。牠們被留在大甲溪上游高海拔的冷水溪流中，與世界隔開。為了生存，牠們演化成終身棲息於淡水的族群，不再前往大海。牠們沒有消失，而是選擇留下來，適應環境，在有限的天地中延續生命。

這段歷程，像極了台灣的命運。

台灣是一座被海洋環繞的島嶼，在歷史與現實之中，常常被孤立、被忽視，甚至被打壓。但就像櫻花鉤吻鮭一樣，我們沒有因為困境而消失，而是在這片土地上努力扎根、生存與成長。為了讓世界看見台灣，為了讓這座島嶼被肯定，一代又一代的台灣人默默奮鬥，才有了今天的成就與尊嚴。

櫻花鉤吻鮭生活在清澈而寒冷的溪流中，對環境的要求極為嚴苛，只要水質稍有污染，族群就會受到威脅。牠的存在，本身就是一種純淨與堅韌的象徵，也是一種守護家園的象徵。正如台灣這片土地，雖然不大，卻孕育出豐富而堅強的生命力。

在我看來，如果台灣需要一種動物來象徵自己的精神，那不是兇猛的猛獸，也不是巨大的動物，而是這種安靜而頑強的小生命。牠被困在山中，卻沒有放棄生存；牠與世隔絕，卻依然延續血脈；牠不張揚，卻獨一無二。

因此我始終認為，台灣櫻花鉤吻鮭不只是一種珍貴的魚類，更是台灣精神的縮影。

牠告訴我們…

即使身處孤島，只要守住自己的河流，生命就能繼續向前。

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