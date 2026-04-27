自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》渡邊將人／致台灣讀者 民主與自由正是臺灣的軟實力！（下）

2026/04/27 05:30

日文版《台湾のデモクラシー》（如圖）在日本出版後臺灣政治發生的變化，本書並未多加著墨，刻意完整保留二〇二四年當下的臺灣政治樣貌。（作者提供）日文版《台湾のデモクラシー》（如圖）在日本出版後臺灣政治發生的變化，本書並未多加著墨，刻意完整保留二〇二四年當下的臺灣政治樣貌。（作者提供）

編按：《臺灣的民主：一場經由媒體、選舉、美國三方協力擠壓抬升的造山運動》，作者為日本學者渡邊將人，遠流出版社二〇二六年四月出版。

《臺灣的民主》，作者為日本學者渡邊將人，遠流出版社二〇二六年四月出版。（遠流出版社提供）《臺灣的民主》，作者為日本學者渡邊將人，遠流出版社二〇二六年四月出版。（遠流出版社提供）

渡邊是「選舉之神」小笠原教授所信賴的日本教授，且小笠原教授更為本書撰寫了精彩的序言，唐鳳大使與學者賴怡忠分別提供詩意與有力推薦辭。

渡邊將人／日本慶應義塾大學教授

本書出版後，臺灣政治的變化與影響力作戰

日文版《台湾のデモクラシー》在日本出版後臺灣政治發生的變化，本書並未多加著墨，刻意完整保留二〇二四年當下的臺灣政治樣貌。這些變動本身，恰好也是臺灣政局瞬息萬變的生動佐證。內政方面，前臺北市長柯文哲因收賄及挪用公款罪遭起訴，而針對國民黨的大罷免行動則以失敗告終。外交方面，因川普第二任期對烏克蘭的冷淡態度及對臺實施的關稅課徵措施，臺灣社會內部的「疑美論」思潮持續升溫。

此外，數位科技對選舉及輿論的影響力更顯加劇。本書內容雖未提到某部試圖潛入中共統戰部的紀錄片，成書時亦將人氣YouTuber鍾明軒定位為蔡英文支持者，但自本書在日本出版後，中國拉攏臺灣網紅進行認知作戰的爭議已產生變化。對抗這種「影響力作戰」（Influence operation）存在著幾種困境（dilemma），TikTok 正是個典型的例證。

首先，是兩極化（Polarization）的困境。在美國與臺灣這類分割為兩大陣營政治對立的社會中，外國勢力干預的目標就是加劇對立。政治人物即使明知TikTok是中國應用程式，仍因其有助選舉期間拉票而難以割捨。美國年輕世代透過TikTok參與政治。拜登政府雖禁止聯邦政府職員使用TikTok，但在選舉期間仍勉為其難利用該平臺作宣傳；川普也無法全面禁用TikTok，最終選擇促使美國企業收購TikTok。

其次，是言論自由的困境。美國最高法院內部辯論已表明：在民主國家，即使出現一些社群媒體活動涉及外國勢力，但只要是屬於「政治言論」範疇，就難以實施管制。

再者，是收益困境。創作者透過與TikTok業務合作獲利，加上廣告宣傳的商業邏輯，使創作者與商界皆希望TikTok存續下去。

最後，是移民社會的困境。美國對於透過移民網絡滲透的外國勢力呈現出脆弱的一面。

移民社會的自治向來是美國社會的傳統，無論是族裔媒體或多語制，皆被視為多元性的象徵而備受尊重。在亞裔媒體中，華人社會有著複雜的樣貌，這對以白人社會為主流的美國人而言難以理解，因此也難以精確掌握來自外國的影響力作戰的風險。臺灣與中國，文化相近且語言相通，在影響力作戰方面存在者特殊的風險。然而美國社會未能準確理解這種臺灣才會面臨的問題。

選舉中「外國勢力干預」的界定亦極為困難。當擁有公民權的移民以個人或組織名義進行政治表達時，難以斷定其屬「外國干預」。在美國，若政府對移民或族裔媒體施加不當限制，恐被批評為一種針對移民的仇恨行為。民主黨政治人物對移民社群內部調查態度消極。

此外，共和黨則因與移民社群聯繫薄弱，且多語工作人員不足，導致對動向掌握不足夠。

認知戰的真正問題，不在於利用捏造的假訊息進行宣傳，而在於不動聲色地讓人看不到事實的這種操作手法。例如，定義「歷史」的演算法走向。若能控制維基百科管理者以及敘事者，將對AI呈現的「真相」產生深遠影響。在美國，愈來愈多人對權威主義體制打造的TikTok 演算法操縱民主社會選舉的這種荒謬現象竟未抱持疑問。臺灣正是這種認知作戰的最前沿的實驗場。從臺灣向美國與日本提出數位科技與民主共存的解決方案，是必要之舉。

新聞自由：香港與臺灣

身處自由社會，容易耗損對非自由社會的想像力。臺灣與美／日國民對於中國產生的威脅，認知上存在差異。近來美國人忙於國內政治。在民主體制下，權力的批判至關重要。美國左派稱川普為「獨裁者」、並主張「美國已威權化」，固然是自由，但不諳冷戰與天安門事件的年輕世代所抱持的孤立主義，實為隱憂。前眾議院議長南西．裴洛西訪臺，雖然讓美國人的目光短暫聚焦臺灣，但尚未培育出能以同等熱忱支持亞洲民主的年輕聯邦議員。

美國「黑命貴」（Black Lives Matter）運動被當作「種族歧視」的象徵，且利用於反美宣傳。不過，這也是一種社會的證明─美國公民權運動帶來了「遊行的自由」。此外，川普任內曾發生對葉門武裝組織攻擊計畫遭洩密事件（訊號門）。此事件暴露了川普政府機密管理的疏漏。但這其實是一位記者偶然獲取情報後，在「國家利益」與「真相」之間權衡後毅然揭露的案例。然而，在威權體制下，此類使政權蒙羞的爆料根本不可能發生，因為新聞自由無法正常運作。我們必須重新正視這一點。

作為對比，香港的處境更令人深思。以二〇二〇年為界，香港媒體已徹底淪為揣摩中共上意的傳聲筒。此後，對於海外的香港研究者而言，能協助掌握外部實情的管道，只剩美國之音（RFA）的粵語廣播。而該頻道也因川普政府刪減美國國際開發署（USAID）經費而停播。日本有位香港專家曾對我表示：「完全封鎖香港對中國共產黨而言，長遠來看或許是失敗之舉。那片自由空間作為西方文化與經濟的樞紐，曾是一種緩衝與出口。」對此我深表認同。

危機時刻，政府與市民之間，必須存在以政策為前提的信任關係。臺灣擁有「政治變革由公民自主推動」的共同經驗，這成為重要的支撐力量─此乃日本所欠缺的經驗。民主化成功的集體記憶，正逐步醞釀出臺灣人對政府的高信任度。正因如此，即便遭遇天災或疫情，導致權力暫時集中於政府，也絕不會退回獨裁體制。

……內文略

在臺出版著作是我長年的夙願。願本書的誕生，能夠讓我的系列叢書和臺灣讀者間產生一份綿延不絕的「初次相遇」（はじめまして）之良緣。

最後，我想從日本大聲呼喊：「臺灣的民主，永久不渝！」

（二〇二六年二月十一日）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書