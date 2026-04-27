自由共和國》渡邊將人／致台灣讀者 民主與自由正是臺灣的軟實力！（下）

日文版《台湾のデモクラシー》（如圖）在日本出版後臺灣政治發生的變化，本書並未多加著墨，刻意完整保留二〇二四年當下的臺灣政治樣貌。（作者提供）

編按：《臺灣的民主：一場經由媒體、選舉、美國三方協力擠壓抬升的造山運動》，作者為日本學者渡邊將人，遠流出版社二〇二六年四月出版。

《臺灣的民主》，作者為日本學者渡邊將人，遠流出版社二〇二六年四月出版。（遠流出版社提供）

渡邊是「選舉之神」小笠原教授所信賴的日本教授，且小笠原教授更為本書撰寫了精彩的序言，唐鳳大使與學者賴怡忠分別提供詩意與有力推薦辭。

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渡邊將人／日本慶應義塾大學教授

本書出版後，臺灣政治的變化與影響力作戰

日文版《台湾のデモクラシー》在日本出版後臺灣政治發生的變化，本書並未多加著墨，刻意完整保留二〇二四年當下的臺灣政治樣貌。這些變動本身，恰好也是臺灣政局瞬息萬變的生動佐證。內政方面，前臺北市長柯文哲因收賄及挪用公款罪遭起訴，而針對國民黨的大罷免行動則以失敗告終。外交方面，因川普第二任期對烏克蘭的冷淡態度及對臺實施的關稅課徵措施，臺灣社會內部的「疑美論」思潮持續升溫。

此外，數位科技對選舉及輿論的影響力更顯加劇。本書內容雖未提到某部試圖潛入中共統戰部的紀錄片，成書時亦將人氣YouTuber鍾明軒定位為蔡英文支持者，但自本書在日本出版後，中國拉攏臺灣網紅進行認知作戰的爭議已產生變化。對抗這種「影響力作戰」（Influence operation）存在著幾種困境（dilemma），TikTok 正是個典型的例證。

首先，是兩極化（Polarization）的困境。在美國與臺灣這類分割為兩大陣營政治對立的社會中，外國勢力干預的目標就是加劇對立。政治人物即使明知TikTok是中國應用程式，仍因其有助選舉期間拉票而難以割捨。美國年輕世代透過TikTok參與政治。拜登政府雖禁止聯邦政府職員使用TikTok，但在選舉期間仍勉為其難利用該平臺作宣傳；川普也無法全面禁用TikTok，最終選擇促使美國企業收購TikTok。

其次，是言論自由的困境。美國最高法院內部辯論已表明：在民主國家，即使出現一些社群媒體活動涉及外國勢力，但只要是屬於「政治言論」範疇，就難以實施管制。

再者，是收益困境。創作者透過與TikTok業務合作獲利，加上廣告宣傳的商業邏輯，使創作者與商界皆希望TikTok存續下去。

最後，是移民社會的困境。美國對於透過移民網絡滲透的外國勢力呈現出脆弱的一面。

移民社會的自治向來是美國社會的傳統，無論是族裔媒體或多語制，皆被視為多元性的象徵而備受尊重。在亞裔媒體中，華人社會有著複雜的樣貌，這對以白人社會為主流的美國人而言難以理解，因此也難以精確掌握來自外國的影響力作戰的風險。臺灣與中國，文化相近且語言相通，在影響力作戰方面存在者特殊的風險。然而美國社會未能準確理解這種臺灣才會面臨的問題。

選舉中「外國勢力干預」的界定亦極為困難。當擁有公民權的移民以個人或組織名義進行政治表達時，難以斷定其屬「外國干預」。在美國，若政府對移民或族裔媒體施加不當限制，恐被批評為一種針對移民的仇恨行為。民主黨政治人物對移民社群內部調查態度消極。

此外，共和黨則因與移民社群聯繫薄弱，且多語工作人員不足，導致對動向掌握不足夠。

認知戰的真正問題，不在於利用捏造的假訊息進行宣傳，而在於不動聲色地讓人看不到事實的這種操作手法。例如，定義「歷史」的演算法走向。若能控制維基百科管理者以及敘事者，將對AI呈現的「真相」產生深遠影響。在美國，愈來愈多人對權威主義體制打造的TikTok 演算法操縱民主社會選舉的這種荒謬現象竟未抱持疑問。臺灣正是這種認知作戰的最前沿的實驗場。從臺灣向美國與日本提出數位科技與民主共存的解決方案，是必要之舉。

新聞自由：香港與臺灣

身處自由社會，容易耗損對非自由社會的想像力。臺灣與美／日國民對於中國產生的威脅，認知上存在差異。近來美國人忙於國內政治。在民主體制下，權力的批判至關重要。美國左派稱川普為「獨裁者」、並主張「美國已威權化」，固然是自由，但不諳冷戰與天安門事件的年輕世代所抱持的孤立主義，實為隱憂。前眾議院議長南西．裴洛西訪臺，雖然讓美國人的目光短暫聚焦臺灣，但尚未培育出能以同等熱忱支持亞洲民主的年輕聯邦議員。

美國「黑命貴」（Black Lives Matter）運動被當作「種族歧視」的象徵，且利用於反美宣傳。不過，這也是一種社會的證明─美國公民權運動帶來了「遊行的自由」。此外，川普任內曾發生對葉門武裝組織攻擊計畫遭洩密事件（訊號門）。此事件暴露了川普政府機密管理的疏漏。但這其實是一位記者偶然獲取情報後，在「國家利益」與「真相」之間權衡後毅然揭露的案例。然而，在威權體制下，此類使政權蒙羞的爆料根本不可能發生，因為新聞自由無法正常運作。我們必須重新正視這一點。

作為對比，香港的處境更令人深思。以二〇二〇年為界，香港媒體已徹底淪為揣摩中共上意的傳聲筒。此後，對於海外的香港研究者而言，能協助掌握外部實情的管道，只剩美國之音（RFA）的粵語廣播。而該頻道也因川普政府刪減美國國際開發署（USAID）經費而停播。日本有位香港專家曾對我表示：「完全封鎖香港對中國共產黨而言，長遠來看或許是失敗之舉。那片自由空間作為西方文化與經濟的樞紐，曾是一種緩衝與出口。」對此我深表認同。

危機時刻，政府與市民之間，必須存在以政策為前提的信任關係。臺灣擁有「政治變革由公民自主推動」的共同經驗，這成為重要的支撐力量─此乃日本所欠缺的經驗。民主化成功的集體記憶，正逐步醞釀出臺灣人對政府的高信任度。正因如此，即便遭遇天災或疫情，導致權力暫時集中於政府，也絕不會退回獨裁體制。

……內文略

在臺出版著作是我長年的夙願。願本書的誕生，能夠讓我的系列叢書和臺灣讀者間產生一份綿延不絕的「初次相遇」（はじめまして）之良緣。

最後，我想從日本大聲呼喊：「臺灣的民主，永久不渝！」

（二〇二六年二月十一日）

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