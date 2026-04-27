社論》中國人認同為台灣帶來的災難

鄭麗文這種中國人認同帶領的國民黨，不但本身就是一場災難，也透過杯葛政府預算與弱化國防來製造台灣的災難。（資料照）

本屆立法院在藍白合之下，成為政治震央，沒有為民興利除弊，只見非理性杯葛民進黨政府的施政，削弱台灣的國防，即使民意反對，與美國一再增強支持軍購力道，也只能讓藍白從拒審變成以嚴審之名的拖延戰術。何以會發生藍營帶頭，白營附從所製造的人為災難？從民主政治的政黨之爭角度，將無法理解藍白之亂的根源，應由台灣人認同與中國人認同衝突，才能正確剖析這場災難的癥結。

在台灣，中國人認同是一種「想像的民族主義」，而台灣人認同則是「現實的命運共同體」。在台灣四百多年發展史上，來台的外來族群大抵具有兩種心態︰一種是從唐山渡過黑水溝而來，在台灣「篳路藍縷，以啟山林」，開拓新世界的移民心態；一種是逃難避禍而來，將台灣當成回歸母國跳板的難民心態。另有自古以來即是島嶼主人的原住民。難民關注他們想像的祖國，移民則重視落地生根，打造新的家國。這樣的差異造成對台灣定位的不同，成為內部衝突的根源。事實上，台灣四百年史，多數由外來政權統治，從荷蘭殖民南台灣，到明末鄭成功及其短命的東寧王國，後來清帝國終結了明鄭政權，但在清日甲午戰爭後，又將這個清人眼中「島不語、花不香」的島嶼與澎湖群島永久割讓於日本。日本統治台灣五十年，後因二戰敗戰，在舊金山和約正式放棄台、澎主權，但未言明台澎主權未來歸屬。因此台灣由蔣介石政權「暫時接管」，卻因蔣氏於國共內戰全面潰敗，乃率數百萬軍民逃難至此，將台灣當成反攻復國的跳板。

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由歷史看來，台灣不僅「自古不屬於中國」，同樣也不屬於任何東西方的殖民帝國。雖然歷經多次外來政權統治，近年的民主化與本土化，已使避難而來的中華民國獲得新的內涵，以中華民國台灣之名，成為移民者的新家園。新加坡是多種族國家，人口以華裔為主，而且曾被馬來西亞聯邦逐出，卻發展出一個小而強大的多族群國家，與台灣處境非常類似，因此新加坡的發展經驗值得台灣借鏡。新加坡前總理李顯龍曾語重心長呼籲華族社會要「落地生根」，不是「落葉歸根」，才能應對地緣政治衝突。這句話同樣是台灣移民與難民心態衝突的解方。遺憾的是，台灣雖已發展出令世人讚譽民主政治與經濟成就，與中國的專制獨裁截然不同，卻在蔣政權的大中國教育遺毒下，至今仍有部分政客的認同是中國，而習近平的「中華民族偉大復興」則深深觸動這些中國人的心靈。更不幸的是，這些「中國人」在國民黨掌權，走的是毫不掩飾的急統路線。代表性人物則是由早年的「外省人台灣獨立促進會」到投靠主張統一的國民黨的鄭麗文，在中共的力助下當上國民黨主席，從此日思夜想盼來了「鄭習會」。鄭見習之後，搖身一變成為習近平的小粉絲，回台後言必盛讚習近平的「英明偉大」。

為何軍購案是藍白與綠的認同戰爭？此因具有台灣人認同才需要強化國防，防止中國的武力犯台，但是對中國人認同的政客來說，既然「兩岸都是中國人」，「中國人不打中國人」，那又何必購買武器，強化國防，成為大國博弈的棋子？換言之，鄭麗文的反軍購乃是基於兩種心態︰兩岸是一家人，中國人不打中國人。鄭麗文訪中回來，已淪為中共的宣傳工具。她不斷稱許習近平統治下的中國，已達「完全脫貧」及建成「全面小康社會」。在中國人不打中國人方面，鄭麗文更表明堅持「九二共識、反對台獨」，並且聲稱「全世界都奉行一中政策」，將一切台海緊張的責任全部推給「台獨」，完全附和中共的敘事框架。而鄭麗文對中共的武力犯台陰謀擦脂抹粉，辯稱「習主席是個重感情的人，對我們好都來不及了，怎麼還會想打我們呢？」實際上，中國人不打中國人，雖是感性的呼喚，卻從來都不是事實。試問蔣介石的國民黨與毛澤東的共產黨不也是同為中國人，而且也都堅持「一個中國」，但國共內戰之慘烈更甚於「抗日戰爭」，數百萬中國人死於蔣、毛中國人手裡，由此可見中國人不打中國的前提，就是一邊向另一邊投降。可悲的是，即使投降仍會遭到秋後算帳。另外一個統派常引用的論述是，同一種語言、文字、文化的種族必須共組一個國家，已被國際政治的現實所戳破。國際社會上，同時存在許多使用英文的國家，為何說中文就是中國人，就是屬於中國？

藍營過去雖然主張統一，但仍披著中華民國的外衣，堅持「九二共識」仍有「一中各表」的空間，但這個模糊的彈性卻被紅統派的鄭麗文打破了。在鄭麗文的領導下，國民黨的未來只剩一條路可走，就是接受沒有各表空間的一中原則，呼應習近平的中華民族偉大復興的訴求，假和平之名，自我解除武裝，如此一來國民黨與中國的花瓶政黨「中國國民黨革命委員會」有何差異？鄭麗文這種中國人認同帶領的國民黨，不但本身就是一場災難，也透過杯葛政府預算與弱化國防來製造台灣的災難。

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