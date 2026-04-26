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自由廣場》車諾比核災40週年 好好守護非核台灣

2026/04/26 05:30

◎ 蔡雅瀅

一九八六年四月廿六日發生的車諾比核災，今日滿四十週年。而台灣的核安會將於廿八日在恆春鎮舉辦「核三廠運轉執照換發案」地方說明會。

車諾比核災污染面積十六萬平方公里以上，超過四個台灣面積，四十萬人被迫離家，直接與間接受健康影響者逾九百萬人，前蘇聯領導人戈巴契夫曾指出該事故可能是災後五年，蘇聯解體的真正原因。而國土面積狹小，人口稠密的我國，萬一發生核災，後果恐堪比亡國！

儘管經過四十年漫長歲月，車諾比核災的輻射污染依舊未能完全清除；甚至在烏俄戰爭中，阻擋輻射外洩的防護罩，竟遭無人機攻擊受損，喪失安全功能。核災的復原困難與戰爭的非理性，可見一斑。我國長期面對中國軍事威脅，好不容易在去年五月平安實現「非核」，實不應再陷風險。

車諾比核災的成因，包含「設計問題」及「人為疏失」。回顧核三歷史，一九八五年的「七七大火」，係低壓氣機設計缺陷，造成劇烈共振現象，導致葉片脫落與氫氣外洩，引發大火，停機一年二個月。而核三的人為疏失，亦不在少數，如：二〇〇九年、二〇二五年均曾因施工不慎釀成火災；二〇一〇年施工人員為方便通話，擅自在幫浦室牆壁鑽洞，卻忘記回補，經評估萬一遭海嘯侵襲，將有爐心熔毀風險；二〇一三年雖有故障警示，卻被當成假訊號，喪失外電八十四天，才發現。

況核三廠不僅曾挖到易燃沼氣；並有恆春活動斷層通過，強震風險高。一號機氣渦輪機組廠房下方為斷層剪裂帶，二號機位於背斜軸上方，強震時反應爐可能因地表變形被拱起來。地質條件惡劣，核災風險高。

由車諾比核災前車之鑑，盼核三廠好好除役，守護非核台灣！

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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