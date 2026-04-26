即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
星期專論》川普的伊朗戰爭正悄悄改寫中國的侵台劇本
社論》誰讓中共能如此廉價打壓台灣
社論》國共一中和平讓中華民國再次躺平
新聞線上》但是又何奈
社論》兩種「見習生」
more
專欄
林修民 半導體看天下》韓國的問題不只是依賴記憶體，政府親中也是個大問題
博硯說法》Grab與華為形成策略聯盟，國安疑慮升級
康埈榮東亞論衡》再度動盪的韓半島局勢 將會威脅東亞局勢
林修民 半導體看天下》1.2兆國防特別預算一塊都不能少
民主之盾》和平框架是國民黨鄭麗文主席俯首接納的糖衣，回歸統一才是深藏其中的致命毒藥
more
社群
工業技術與資訊》省水20％！ 數據精準給水 瑪家部落智慧澆灌讓天威可測
沈榮欽國際視野》蘋果下任CEO 特納斯是誰？
法操》【司想評論】國中堂哥猥褻國小堂妹，為何家長要連帶賠償100萬？
黑熊學院》Grab併購Foodpanda案 恐釀3大資安漏洞
黃澎孝練「孝」話》《台灣民主國》——中國報復日本的算計，竟成為台灣獨立自主的啟蒙
more
投書
自由廣場》現代戰爭啟示 充實軍備才保險
自由廣場》1.25兆軍購預算是最低防衛量能！
自由廣場》從法規雙語化 看台灣接軌世界的考驗
自由廣場》見證台日關係 苦盡甘來的交流實錄
自由廣場》從醫療法評議 柯夜闖護理站
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰市長換我了嗎？
2026/04/26 05:30
◎ 台南黑名
市長換我了嗎？
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書