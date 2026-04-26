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自由廣場》從醫療法評議 柯夜闖護理站

2026/04/26 05:30

◎ 葉昱呈

醫療體系之所以能維繫社會信任，建立在專業分工與制度界線不可逾越。近日前民眾黨主席柯文哲夜入醫院護理站要求說明病情一事，是否符合醫療法規定？茲分析如下：

依《醫療法》第七十二條規定，病人病情資訊之揭露，須以合法授權與正當程序為前提。柯文哲既非主治醫師，亦非會診體系成員，未具任何法定代理身分，卻進入護理站要求說明病情，即屬無權接觸醫療資訊之行為。其所稱「醫療專家」身分，並不具有法律上之延伸效力，且正因其具備醫療專業背景，逾越法律紅線行為，更應受到嚴格檢視。

再就《醫療法》第一〇六條觀之，法律所欲防範者，並不限於明示之強暴或恐嚇，亦包含足以干擾醫療執行之不當影響。實務上對醫療干擾之認定，本即採取功能性理解，凡足以影響醫療人員專業判斷或造成壓力之行為，均可能落入規範範圍。在夜間醫療量能有限之情境下，以前市長及政黨領袖之身分進入第一線要求說明，客觀上已對值班醫護形成權力壓力，並干擾既有醫療流程。

進一步而言，若如外界所質疑，其於護理站內直接查看電子病歷，甚至出現「電人」情形，則已不僅止於口頭詢問，而是對醫療資訊系統與現場醫護形成更具體之壓力介入。電子病歷屬高度機敏之醫療資訊，其存取本應受嚴格權限控管；以醫院既有之數位病歷申請規定為例，民眾申請病歷資料與影像，尚須依程序付費，並限由本人透過手機應用程式提出申請，方得合法取得。在此制度下，任何未經授權之即時接觸或要求說明，顯然逾越病患取得資訊之合法途徑，形同繞過程序之特權行為，並可能構成對醫療隱私與專業秩序之雙重侵害。於此情境中，縱無明示威嚇，亦足以認定已達干擾醫療執行之程度。

有論者以「關心員工家屬」為其辯護，然善意從來不是突破制度的正當理由。醫療體系之運作，仰賴的是程序與授權，而非私人關係，若可因身分而破例，制度即不再是制度，而只是專門用來約束沒有權力者之規則。

（作者為衛政公務員）

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