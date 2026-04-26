自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》見證台日關係 苦盡甘來的交流實錄

2026/04/26 05:30

◎ 王輝生

二〇一八年，沖繩慰靈碑前，高齡九十四歲的李登輝前總統在隨扈攙扶下為「台灣人戰亡者慰靈碑」揭幕，並題下「為國作見證」碑文，以悼念淪落異鄉無人祭祀、被歷史遺忘的二戰時期台籍日本兵。

當他哽咽地誦讀悼文時，隨行在側的我於淚眼婆娑中見證這一段跨越半世紀、終於重見天日的歷史收束。這是他第九次也是最後一次訪日。

台日之間今日親近，並非理所當然。廿多年前，兩國仍存在隔閡與冷感。回顧台日關係由剝而復的歷程，其中的轉折與重生，李前總統無疑是關鍵人物。

他在卸任後，九度踏上日本土地。既是行動，也是呼喚，在看似平靜的表面下，激起一股靜水流深的交流風潮。

然而每次訪日都牽動中國的敏感神經，對日方施壓與恫嚇。但歷史往往不依強權意志運行，外在阻撓反而促使日本民意逐步轉變：由冷漠，轉為理解，最終形成今日的支持台灣。

李前總統九度訪日，我身為在日台灣人，因緣際會，無役不與。台日交流從來就不是平坦大道，而是前人披荊斬棘所開闢出來的坎坷崎路。其中若干關鍵突破，往往屬於「可作而不可說」的檯面下運作，那是在現實條件下形成的默契與信任。雖無法呈現在正式史料中，卻是台日關係得以深化的重要基礎。

例如二〇〇〇年，我以京都大學校友名義，在日發起支持李前總統訪日的連署運動，獲一萬五千餘人響應，包括八十八位京大教授。我並在京大開記者會，民間加油之聲：「李登輝頑張ろう！」不絕於耳，成為其首次破冰訪日的臨門一腳。

台日這段苦盡甘來的滄桑史，來之不易，然而隨著歲月流逝恐將被埋沒於歷史的荒煙蔓草中。身為當事者，我深感有責任留下記錄。除了出版《李登輝訪日秘聞》外，也趁上月回台灣母校演講之便，嘗試將這些未為人知的吉光片羽如實鋪陳，為史留證。

若說其意義，不過是希望在未來台日交流的長河中，添上一點微光，使這段得來不易的情誼經驗，不致消散於歷史黑洞中，並期能給來者提供一份可資參照的歷史記錄。

（作者為日本開業醫師，京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書