自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從法規雙語化 看台灣接軌世界的考驗

2026/04/26 05:30

◎ 陳虹宇

二〇一八年，政府提出「二〇三〇雙語政策」，透過推動雙語環境提升國家競爭力。這份對語言友善的追求，在二〇二四年「臺美廿一世紀貿易倡議」首批協定生效後，進一步在法制層面與國際經貿標準接軌。協定中「良好法制作業」專章，強調法規透明度、公開性及公眾參與。兩者雖脈絡不同，卻指向同一方向：讓台灣制度更容易被世界理解，營造國際人士安心參與的環境！

雙語政策的落實與國際挑戰

法規雙語化正是落實目標的關鍵。對外國企業與外籍人士而言，進入一個新法域，首要面對的是法律規範。相關規定是否容易取得、英譯內容是否明確、資訊是否能被穩定查詢，都會影響國際使用者對制度的判斷與信賴。當資訊須反覆確認或仰賴轉述，理解成本提高，也會削弱對台灣的信心。

目前，台灣在法律層級的英譯已相當完善。但在實務上，外國企業與外籍人士常接觸、也需要理解的，往往是各主管機關訂定的法規命令與行政規則，例如申請程序、審查標準或作業要點等。這些細緻又繁多的行政法規，直接影響投資決定、稅務申請、聘僱與日常合規，也因此更需要透過制度化機制，確保資訊準確與穩定。

法規英譯的跨部會推動機制

下一步應思考的是，如何讓行政法規英譯從各部會的個別努力，轉化為穩定的跨部會推動機制。若能建立跨部會共同盤點機制，納入涉外程度、查詢頻率、實務申請件數或行政爭議量等客觀指標，優先處理國際使用者頻繁接觸、且需要理解的法規，便能把有限資源集中於關鍵之處。

此外，搭配明確的法規分類、任務分工與期程規劃，有助於各機關在統一架構下協力推進，使行政法規雙語化更能具體落實。

行政法規雙語化的價值，也體現在制度整理的過程中。經過整理、翻譯並公開，政府會重新檢視哪些法規最常被使用、哪些程序最需要說明、哪些資訊容易造成誤解，並據此作出相應安排。這個過程能讓制度說明更完整，也有助於提升行政透明度與政策執行的一致性。

在「臺美廿一世紀貿易倡議」中，「良好法制作業」專章的精神，在於透過透明且穩定的程序，建立法律制度的可預測性。這也正是我期盼的雙語國家：讓世界精準讀懂台灣的規則，進而產生信賴、願意與台灣建立連結。當行政法規雙語化從願景走向落實，將使台灣在可靠的法制根基下，穩健地走向世界。

（作者為行政院青年諮委、美國律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書