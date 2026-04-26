自由廣場》從法規雙語化 看台灣接軌世界的考驗

◎ 陳虹宇

二〇一八年，政府提出「二〇三〇雙語政策」，透過推動雙語環境提升國家競爭力。這份對語言友善的追求，在二〇二四年「臺美廿一世紀貿易倡議」首批協定生效後，進一步在法制層面與國際經貿標準接軌。協定中「良好法制作業」專章，強調法規透明度、公開性及公眾參與。兩者雖脈絡不同，卻指向同一方向：讓台灣制度更容易被世界理解，營造國際人士安心參與的環境！

雙語政策的落實與國際挑戰

法規雙語化正是落實目標的關鍵。對外國企業與外籍人士而言，進入一個新法域，首要面對的是法律規範。相關規定是否容易取得、英譯內容是否明確、資訊是否能被穩定查詢，都會影響國際使用者對制度的判斷與信賴。當資訊須反覆確認或仰賴轉述，理解成本提高，也會削弱對台灣的信心。

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目前，台灣在法律層級的英譯已相當完善。但在實務上，外國企業與外籍人士常接觸、也需要理解的，往往是各主管機關訂定的法規命令與行政規則，例如申請程序、審查標準或作業要點等。這些細緻又繁多的行政法規，直接影響投資決定、稅務申請、聘僱與日常合規，也因此更需要透過制度化機制，確保資訊準確與穩定。

法規英譯的跨部會推動機制

下一步應思考的是，如何讓行政法規英譯從各部會的個別努力，轉化為穩定的跨部會推動機制。若能建立跨部會共同盤點機制，納入涉外程度、查詢頻率、實務申請件數或行政爭議量等客觀指標，優先處理國際使用者頻繁接觸、且需要理解的法規，便能把有限資源集中於關鍵之處。

此外，搭配明確的法規分類、任務分工與期程規劃，有助於各機關在統一架構下協力推進，使行政法規雙語化更能具體落實。

行政法規雙語化的價值，也體現在制度整理的過程中。經過整理、翻譯並公開，政府會重新檢視哪些法規最常被使用、哪些程序最需要說明、哪些資訊容易造成誤解，並據此作出相應安排。這個過程能讓制度說明更完整，也有助於提升行政透明度與政策執行的一致性。

在「臺美廿一世紀貿易倡議」中，「良好法制作業」專章的精神，在於透過透明且穩定的程序，建立法律制度的可預測性。這也正是我期盼的雙語國家：讓世界精準讀懂台灣的規則，進而產生信賴、願意與台灣建立連結。當行政法規雙語化從願景走向落實，將使台灣在可靠的法制根基下，穩健地走向世界。

（作者為行政院青年諮委、美國律師）

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